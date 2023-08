El gimnasio del centro comercial de El Entrego podrá seguir funcionando cinco meses más

"Vamos a seguir aquí hasta diciembre de 2027, que es cuando se nos acaba el contrato". Eliseo Valles, propietario del gimnasio "Powerfit Gym", del centro comercial Alcampo, en El Entrego. Valles tenía que haber cerrado su negocio este lunes para cumplir con la petición de la gerencia del espacio, pero no lo hace, no quiere hacerlo, a no ser que, bromea, "me manden un batallón del ejército". Por el momento, lo que recibió este martes es la notificación de que puede seguir con el gimnasio abierto hasta final de año, aunque él quiere más. Quiere seguir generando actividad en el centro. "Nací a dos kilómetros de aquí y este es un espacio único en todo el valle del Nalón", argumenta.

El propietario del gimnasio cree que el permiso para seguir funcionando hasta finales de año ratifica su postura de que puede hacerlo hasta que concluya el contrato. Ante esta situación, Valles ha pedido a la gerencia del centro, propietaria de los locales, que le entreguen una copia del contrato de arrendamiento para demostrar que tiene vigencia hasta finales de 2027. La solicitó de palabra y por burofax, pero le han dicho que no se lo pueden entregar atendiendo a la ley de protección de datos, "así que lo hemos solicitado por vía judicial", explica el empresario, que asegura que "no quiero que ellos piensen que tengo mala fe, pero tampoco quiero que me vulneren mis intereses". Si ese contrato que reclama dicta que tiene que irse atendiendo a la "reordenación" puesta en marcha por los propietarios del centro, que supone el cierre de la planta de ocio (en la que está el gimnasio) y buena parte de la superficie comercial principal, lo que afecta a un total de doce establecimientos y más de 20 empleos, Valles asegura que lo hará pero "con una indemnización", "aunque no es lo que quiero", insiste. Por ahora, asegura, además de la prórroga hasta diciembre, la gerencia se ha limitado a proponerle la devolución de la fianza que se entrega al inicio de todo alquiler, "pero la fianza es mía", asegura. Comunicación Eliseo Valles volvió a abrir su gimnasio este uno de agosto, un día después de la fecha límite que tenía para cerrar. Reconoce que a primera hora de la mañana estaba "algo depre" porque acudieron pocos usuarios, "pero según fue avanzando el día la cosa se fue animando". A última hora de la mañana le llegó la comunicación de que puede seguir abierto. "Por ahora podré dormir tranquilo unos días", celebró. El propietario del centro deportivo está convencido de que la gerencia quiere que cierre por agotamiento. "Ellos esperan que con su estrategia de cerrar parte del centro la gente deje de venir al gimnasio y yo acabe cerrando", consideras Valles, que asegura que "han dejado morir el centro comercial", algo que le afecta en lo profesional y en lo personal.