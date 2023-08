El Alcalde anuncia una ordenanza municipal que velará por la convivencia en los barrios de Langreo

La respuesta del Ayuntamiento de Langreo a los vecinos del barrio Urquijo de La Felguera, que reclamaban al nuevo gobierno local (de IU) una ordenanza sobre convivencia ciudadana, no se ha hecho esperar. El alcalde de Langreo, Roberto García, ha asegurado que esta iniciativa «está totalmente desarrollada» y que ahora falta su «tramitación» administrativa. De esta forma, desde el Consistorio se quiere dar respuesta a las quejas vecinales en distintos barrios de Langreo, que denuncian la existencia de «problemas de convivencia», causados habitualmente por unos pocos individuos, que sin embargo enturbian seriamente el bienestar general en cada una de estas zonas.

La ordenanza tendrá por nombre, inicialmente, el de «Protección de la convivencia ciudadana y prevención de actuaciones antisociales». Sobre la situación en el barrio Urquijo, desde el gobierno local se indicó que la Policía Local ha tenido que actuar, en lo que va de año, en nueve ocasiones en el barrio. La primera de todas, en referencia a la falta de limpieza y la existencia de basura en distintas zonas, como las carboneras. Espacios de propiedad privada, y que «por tanto, no correspondía a la administración local su limpieza, por lo que se informó de los pasos a seguir para la resolución del problema».

A continuación, los informes hacen referencia a dos intervenciones por las molestias causadas «por el ruido y la música alta en zonas comunes del barrio, como la cancha deportiva». El resto de actuaciones, hasta seis, también se refieren al ruido, a música alta por «la celebración de diferentes cumpleaños». Tres intervenciones se refieren a una misma celebración en la tarde y la noche del 30 al 31 de julio.

El Alcalde subraya que este tipo de situaciones de producen al carecer «de unas normas mínimas de convivencia». De esta forma, y en relación a la petición de los vecinos de poner en marcha una ordenanza, que permita a la Policía Local actuar ante este tipo de situaciones, Roberto García informa de que «este proyecto», el de la normativa de convivencia, «ha sido elaborado por los técnicos del Ayuntamiento, está totalmente desarrollado y tan solo queda su tramitación». Por lo tanto, en el plazo de unos meses Langreo contará con una normativa que velará por la buena convivencia en los bloques de viviendas y en los barrios del concejo, algo que ya ocurre en otros municipios asturianos, como por ejemplo Gijón y Avilés.

Este tipo de problemas vecinales por el exceso de ruido o las fiestas nocturnas no es exclusivo del barrio Urquijo. Se produce también en otras áreas del municipio. La puesta en marcha de la medida permitirá a los agentes intervenir de forma más efectiva que hasta ahora: «La Policía viene pero no puede hacer nada. Les dicen que bajen la música y cuando se van, vuelven a subirla. No pueden intervenir si no hay amenazas, peleas o algún tipo de daño», explicaban los vecinos que pedían frenar los comportamientos incívicos.