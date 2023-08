Lena lo consigue: tendrá la primera parada de Alta Velocidad en Asturias, con una inversión de más de diez millones de euros

Pola de Lena tendrá la primera parada de Alta Velocidad de Asturias. El Administrador de Infraestructuras no lo ha anunciado oficialmente, pero no hace falta. Lo dice la inversión para la adecuación de la estación de la localidad y su entorno: casi diez millones de euros. Y lo dicta la lógica: el intercambiador de vías estará en Campomanes, así que el tiempo de viaje desde este punto hasta Gijón no se reduce. El concejo se prepara a contrarreloj, con las obras del trazado ya casi ultimadas, pero tendrá que recibir al AVE con peor cara de lo que le gustaría. Está previsto ampliar el edificio actual provisionalmente, con un "módulo" prefabricado para los aseos.

La parada de Alta Velocidad fue tema de discusión, durante años, en Asturias. Tanto Oviedo como Gijón se postularon como sede para el AVE en la región, mientras que Lena pugnaba como "la única opción". El debate llegó a perderse entre lo faraónico de la actuación. Si se cumple el último plazo previsto -noviembre de este año-, la Alta Velocidad llegará a Lena tras casi veinte años de obras. Se habrán invertido cerca de 4.000 millones de euros y se habrán hecho hasta 18 anuncios sobre su próxima apertura. ¿Compensa ejecutar el último tramo, Lena-Gijón? Lo cierto es que, como mínimo, se tardaría una década, tal y como ya publicó LA NUEVA ESPAÑA. Sobre el debate de qué estación sería la de referencia para el AVE, el Gobierno central, del que depende el Adif, no llegó nunca a pronunciarse. Indirectamente lo ha hecho ahora, a golpe de inversiones. Licitación a licitación, obra a obra, se prevé una inversión nada desdeñable. Diez millones de euros para que la Alta Velocidad entre en Asturias, la de Pola será su primera gran parada, la única que se está adecuando para este fin. Los primeros cuatro millones fueron para una obra que ya está prácticamente ejecutada. Los operarios ultiman estos días la instalación de barreras acústicas y de seguridad a lo largo del trazado en zona urbana. Este contrato incluyó también la adecuación de vías, andenes y electrificación de la estación. Preparado el trazado, ¿qué hay de la estación? Están en ello. El Adif ha contratado ya la redacción y el asesoramiento técnico del proyecto de remodelación de las instalaciones actuales a la ingeniería WSP Spain. Se contratan los servicios por un plazo de 47 meses, una estimación de lo que podría durar la ejecución total de la obra. Se prevé una inversión de casi cinco millones e incluye la construcción de un nuevo edificio para los viajeros, mejora en la estructura del edificio actual y una ampliación del aparcamiento. Tiempo de viaje "Es un arreglo provisional", repite la alcaldesa del concejo, Gema Álvarez, cuando le preguntan por estos "parches" en las instalaciones. "Tenemos el compromiso del Adif y, tras una negociación que se ha alargado durante años, podemos decir que lo hemos conseguido. Lena será la parada de Alta Velocidad para toda Asturias", apunta. Con el trazado actual, que como ya se señaló incluye el intercambiador en Campomanes, la mejor opción -en lo que a tiempo de viaje se refiere- pasa por trasladarse en vehículo hasta Pola de Lena e iniciar allí el trayecto en tren. Desde Gijón, esta alternativa (en lugar de hacer todo el recorrido en tren) supone un ahorro de cerca de una hora. Ni qué decir tiene desde otros puntos de la región que, incluso a menor distancia, cuentan con peor conexión en transporte público. Otra opción que se ha valorado es la puesta en marcha de trenes lanzadera con las principales ciudades de Asturias. Lena, aún así, y al menos durante varios años, seguiría siendo la estación de referencia. Y tiene que prepararse porque, según las estimaciones de la Cámara de Comercio de Oviedo -que ha elaborado un estudio preliminar-, el flujo de viajeros en tren a Asturias se incrementará en un 140 por ciento cuando llegue la Alta Velocidad (podría pasar de 240.000 a 600.000 viajeros durante el primer año). Es por eso que el Principado y el Ayuntamiento también trabajan en la mejora de la accesibilidad en el núcleo urbano. El primer paso será la construcción de un ascensor panorámico que unirá la plaza Alfonso X El Sabio con el entorno de la estación. Una actuación muy esperada porque, actualmente, estos dos puntos del centro de la Pola se conectan con unas escaleras empinadas y nada accesibles. Más inversión: esta última actuación supondrá una partida de más de un millón de euros.