Morcín paladea todo tipo de quesos: La Foz reunió a una docena de productores y cientos de visitantes en su popular feria

El queso asturiano tiene cada año más calidad, pero se está volviendo un producto algo caro y escaso. Así lo perciben tanto los productores como las asociaciones ligadas al sector. La XXXIII Feria de los Quesos Artesanos de Asturias dejó un inmejorable sabor de boca en La Foz de Morcín, además de tener un marcado componente reivindicativo. "La realidad del sector es complicada. Hay poca leche y las materias primas han subido muchísimo. Todo esto repercute en el queso y el precio sube a mayor ritmo que los sueldos de los clientes", explica la sierense Isaura Souza, portavoz de la Asociación de Queseros Artesanos de Asturias .

Un total de 12 queserías se dieron cita en el popular certamen de La Foz, donde se pudieron degustar hasta 42 variedades diferentes de este producto artesanal. La calidad quedó constada en la selección del "Meyor Queso 2023 d’Asturies". El jurado integrado por miembros de la Real Cofradía de los quesos de Asturias coronó a Rey Silo, quesería de Pravia que tiene entre sus socios al reconocido chef José Andrés. La elección no fue fácil. "Pocas veces hemos visto tanta calidad e igualdad; el nivel actual es muy alto", apuntó Rafael Secades como portavoz del jurado.

El numeroso público que se citó en La Foz avaló la percepción del jurado: "Hemos probado un buen número de quesos y cuesta decantarse a la hora de decidir qué te vas a llevar para casa, ya que la economía no permite comprar todo lo que a una le gustaría", apuntaba Isabel Menéndez tras un recorrido por los diferentes puestos. El evento morciniego reserva un papel central al Afuega’l pitu, pero se pudieron degustar cerca de medio centenar de variedades.

El gran reto de los quesos asturianos no parece estar circunscrito al ámbito regional, sino a la dificultad que encuentra para abrir nuevos mercados. Así la expone el director del certamen morciniego. "El sector necesita expandirse y lograr vender más fuera de Asturias", afirma Pepe Sariego. A su juicio es necesario un mayor apoyo de las instituciones para "incrementar la profesionalización y aumentar la promoción". Sariego echa en falta un apoyo económico que no se quede en "migajas" y demanda un análisis más realista de la actividad agrícola. "El problema del lobo sirve de ejemplo de la desatención que reciben los productores. No se cuidan los rebaños".

Distinción regional

La XXXIII Feria de los Quesos Artesanos de Asturias sirvió de marco para el nombramiento de "Quesero mayor de Asturias". El galardón se falló al mediodía y este año ha recaído en Ignacio Bosch, director del parador de Cangas de Onís. Tanto la Asociación de Queseros Artesanos como la Hermandad de la Probe, valedoras conjuntamente del premio, definieron a Bosch como un "guardián del patrimonio cultural público". El jurado valoró su "disposición a tender la mano cuando se le solicita colaboración o se le presentan iniciativas para promocionar nuestros productos". El premio se entregará durante la celebración del XLII Certamen del Afuega’l pitu de La Foz de Morcín, el próximo mes de enero.

El periodista y organizador de eventos culinarios (Gustatio) David Fernández-Prada asumió la tarea de pregonar el encuentro gastronómico de La Foz. Reivindicó el queso como un producto "ancestral" ligado a la tierra: "Aunque ahora tenemos más tecnología y conocimientos, seguimos respetando un proceso natural de elaboración que debe ser valorado. Pero también hay quien quiere que comulguemos con ruedas de molino y nos ofrece sucedáneos, supuestos quesos que no parten de la leche, sino de proteínas repletas de almidón o fécula de patata". Fernández-Prada pidió que la actividad pueda "ser rentable para el ganadero" y reclamó que se preserve el ganado caprino, "reduciendo su vulnerabilidad ante el lobo".

La Feria arrancó a las once de la mañana, con la apertura de los puestos de venta y exposición. A esa hora comenzó también un colorido pasacalles con una delegación del Pueblo Ejemplar de Asturias de 2022, Cadavedo. Ya en la carpa festiva se organizó una demostración pública del método de elaboración del queso Casín, con la artesana Marigel Álvarez, y del Afuega’l Pitu, con Margarita Mier. "Una de las singularidades de esta variedad es que puede ser consumida nada más elaborarse o hacerlo tras tres o cuatro meses de curación", destacó la segunda.

El disfrute gastronómico se interrumpió brevemente al mediodía para la celebración de la procesión y la misa en honor de la Virgen de La Probe, En paralelo con la celebración del rito religioso comenzó la XI edición de la preparación de la "mayor tosta de quesos artesanos del mundo", cuyo récord está en una longitud de 72 metros. En este ocasión se optó por una propuesta mucho más modesta, que no llegó a los 30 metros. "Lo importante es demostrar que con un poco de pan y un queso gratinado se puede disfrutar ya de un manjar", destacó Pepe Sariego.

La intensa jornada festiva incluyó una demostración de tiro con arco en el cercano polideportivo. La Escuela de Hostelería del IES Valle de Aller ofreció una degustación del "primer helado de queso Afuega’l Pitu" y de "delicias de quesos artesanos de Asturias". Todo desembocó en una comida de hermandad que se celebró en las instalaciones del Colegio de La Foz.

El Museo de los Quesos no cuaja y da paso a una Casa de Cultura ligada a las nuevas tecnologías

El Ayuntamiento de Morcín sacará en breve a licitación con 1,4 millones el proyecto para habilitar en las antiguas tolvas del pozo Monsacro un centro polivalente que contenga una casa de Cultura y espacio de usos múltiples. El alcalde del concejo, Mino García, subrayó ayer que resulta inviable recuperar el proyecto original para el equipamiento, que fue rehabilitado en 2008 para ser sede del Museo de los Quesos de Asturias. Ahora bien, el regidor sí ve posible dejar una pequeña sala dedicada a los quesos. "El proyecto del museo puede formar parte del nuevo proyecto, pero es inviable que tenga exclusividad". Mino García apuesta por destinar parte del inmueble a las nuevas tecnologías e internet. "Buscamos que el centro pueda sobrevivir por sí solo con el apoyo de la iniciativa privada, ya que si dejamos su supervivencia en menos de las aportaciones municipales estaríamos abocados al cierre". El director del Museo de los Quesos, Pepe Sariego, lamentó que se haya truncado el traslado a las tolvas: "Hace falta creer en las cosas", lamentó. Explicó que ha tenido ofertas para llevar el museo a otras ubicaciones, incluido Madrid. "No me gustaría que se fuera de La Foz".