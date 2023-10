Los Premios Virtus valoran en Mieres la capacidad de superación de los jóvenes

La Casa del Cultura "Teodoro Cuesta" de Mieres acogió ayer la gala de entrega de la cuarta edición de los Premios "Virtus", patrocinados por la Fundación Cajastur. El certamen ha contado con la participación de casi la totalidad de los centros educativos de las Cuencas, así como también de otros municipios de la región.

Literatura, acción social, ciencia, arte y deportes son las cinco categorías de los galardones. Los ganadores, respectivamente, han sido este año Lharti El Ouardi (IES Sánchez Lastra de Mieres), Nahia Fidalgo (IES Batán de Mieres), Erik Guzzetti (IES Bernaldo de Quirós de Mieres), Pelayo González (IES Santa Cristina de Lena) y Ainara Anido (IES Valle de Turón).

La gala de entrega de premios estuvo marcada por la emoción y los nervios: "Desde pequeña me encanta el activismo y trabajar para que el mundo sea mejor", apunta Nahia Fidalgo. Pelayo González compuso con 13 años tres canciones que ya se han interpretado en el Teatro Vital Aza de Lena. Ha protagonizado recientemente con su instituto un musical dedicado al amor. "No me esperaba este premio. Tengo que dar la gracias al director del instituto, Aurelio Martínez, con el que espero poder seguir trabajando".

Los Premios "Virtus" nacieron en Mieres en el año 2018. Buscan incentivar al alumnado de edades comprendidas entre los 11 y 16 años "para superarse tanto en sus estudios como en el objetivo de prestar su ayuda a quien la pudiera necesitar".

La dinámica de estos premios consiste en que los distintos centros educativos participantes presentan sus candidaturas desde enero hasta junio del año en curso, y lo hacen en las cinco categorías ya mencionadas. Posteriormente, una vez iniciado el curso, el jurado, formado por distintas personas especialistas en cada materia, revisa todos los trabajos recibidos y elige aquellos que consideran ser merecedores de recibir el galardón, que este año ha ido acompañado de un diploma acreditativo, un ordenador y un lote de libros de lectura.

Erik Guzzetti diseña videojuegos: "Intento construir las ideas que me vienen a la cabeza". Para ello utiliza un microcontrolador (Arduino) que alimenta determinados dispositivos y toma decisiones de acuerdo al programa previamente descargados, interactuando con el mundo físico gracias a sensores y actuadores.

El certamen ha contado este año con una treintena de proyectos presentados. El objetivo de la organización es "ir poco a poco contando con mayor presencia de centros educativas de todas las zonas de la geografía asturiana".