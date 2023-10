El músico langreano Aarón Zapico "ficha" por Interartist Ámsterdam, agencia de prestigio mundial

El músico langreano Aarón Zapico, director de orquesta y especialista en música barroca, ha pasado estos días a formar parte del selecto grupo de artistas que forman parte de la prestigiosa agencia neerlandesa Interartist Ámsterdam, uno de los grupos de representación más importante del mundo en materia de música clásica. "Es un grupo grande, de primera línea internacional, con el que pueden llegar todo tipo de oportunidades. Con ellos puede abrirse un horizonte nuevo", explicaba Zapico.

El "fichaje" por Interartist Ámsterdam tuvo un punto de origen: el 72.º Festival Internacional de Música y Danza de Granada. En él, Aarón Zapico fue el encargado de dirigir a la Orquesta Ciudad de Granada en el concierto inaugural, con la obra "El retablo de maese Pedro", de Manuel de Falla. Un recital celebrado en el escenario del Palacio de Carlos V, en el recinto de la Alhambra, y que contó con una puesta en escena espectacular, con marionetas gigantes creadas por Enrique Lanz, nieto del escenógrafo Hermenegildo Lanz, que colaboró en 1923 con De Falla en el estreno de la obra en París.

Entre el público asistente al concierto había representantes de Interartist Ámsterdam que ensalzaron la labor del director langreano al frente de la orquesta. A partir de ahí llegaron las negociaciones que desembocaron en la llegada de Zapico al selecto elenco de músicos de la agencia. "En el mundo de la música es normal tener agente, hay multitud, y es normal ir evolucionando. Antes estaba con una agencia española, buena, reconocida, y estaba bien. Pero llegaron desde Interarstist Amsterdam a interesarse por mi trabajo, y es otro nivel. Una agencia de primera línea internacional, más grande, con la que pueden llegar todo tipo de oportunidades. Se abre un horizonte nuevo en mi carrera", reconoció Aarón Zapico.

El director langreano incidió en su idea de que desde España, desde Asturias, puede hacerse música de primer nivel mundial. "A veces sentimos como si estuviésemos un escalón por debajo. Y no, se hacen cosas muy interesantes", afirmó Zapico, que añadió que "llevo años reivindicando el potencial de Asturias y de las Cuencas, hay que intentar no ponerse límites, no cerrar ninguna puerta".

"Forma Antiqva"

Pese a que su agenda como director de orquesta es cada vez más apretada, el músico langreano no olvida su otro gran proyecto, el que comparte con sus hermanos, Daniel y Pablo, el grupo "Forma Antiqva". "La verdad es que de un 100% de mi tiempo, ‘Forma Antiqva sigue llevándose el 60%. Seguimos con una actividad constante". Ejemplo de ello es la reciente presentación de su nuevo disco, "La Caramba", que se retransmitió a través de las redes sociales. "La Caramba" (Winter & Winter) es un homenaje a María Antonia Vallejo Fernández, artista andaluza que vivió entre 1751 y 1787, y que fue, según el propio Zapico, "la Rosalía del siglo XVIII, la primera ‘influencer’, a la que copiaban peinados, tocados y trajes".