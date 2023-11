Frente empresarial para reclamar al Principado el desdoblamiento del Corredor del Nalón: "Nos dejan aislados"

La patronal del sector turístico, las Cámaras de Comercio y la asociación de empresarios del Nalón (ENA) se unieron ayer a la hora de manifestar su malestar con la decisión del Principado de posponer el desdoblamiento del Corredor del Nalón, la principal vía que vertebra la comarca. Reclaman al Gobierno regional que "rectifique" e incluso estudian movilizaciones.

El consejero de Fomento y Cooperación Local, Alejandro Calvo, señaló en la Junta General que el proyecto para desdoblar la vía en el tramo entre Sama y El Entrego sigue en la agenda del Gobierno del Principado, pero su desarrollo no se abordará esta legislatura. Indicó que la intención es poder abordar en los próximos cuatro años el estudio informativo de trazado y el de impacto ambiental. Quedaría pendiente acometer luego una obra cuyo coste estimado es de 60 millones. José Luis Álvarez Almeida, presidente de Otea, la patronal del turismo y la hostelería de Asturias, indicó que "es curioso que en el día que se inaugura la Variante para combatir el aislamiento de Asturias se pretenda mantener el aislamiento del Valle del Nalón, al no desdoblar el Corredor. Hablamos de una comarca impresionante a nivel turístico, pero que se encuentra aislada y solo podemos manifestar nuestra contrariedad con la postura del Principado. Esperamos que rectifiquen".

En una línea similar, Carlos Paniceres, presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, pidió "una profunda reflexión" por parte del Principado para cambiar su posicionamiento y saldar la "deuda" existente con el Valle del Nalón. Destacó la importancia de desdoblar el Corredor para facilitar la llegada de empresas a los polígonos y ante "nuevas oportunidades que se abren como la navegabilidad de Tanes o el proyecto de AgroCarrio. Imagino que conllevará un gasto importante y habrá que adaptarlo en el tiempo, pero no podemos renunciar a esta obra".

Javier Fernández, miembro de Otea y vicepresidente tercero de la Cámara de Comercio de Gijón, resaltó que "el hecho de que nos digan que no contemplan hacer nada a cuatro años vista no es de recibo. Es muy grave. Somos la comarca discriminada por excelencia. Más que nunca necesitamos apoyo porque se está viendo todo lo que se está perdiendo en el Valle y en lugar de eso nos mantienen aislados, ahora que llega el AVE al centro de la región".

Movilizaciones

Para Fernández, el Gobierno regional "debe reconsiderar su postura porque no es admisible. Si toda la industria se ha ido y lo que nos queda es el sector turístico, no es comprensible que se nos margine con las comunicaciones". Detalló que "nos organizaremos para hacer frente a esta aberración. Estudiaremos movilizaciones e iremos a donde haya que ir a reclamarlo. Todavía no tenemos definidas las acciones, pero lo que está claro es que no nos vamos a resignar y asumir esta afirmación del Principado".

La asociación de empresarios del Nalón destacó, por su parte, que el Corredor del Nalón es desde hace años la vía de la región sin desdoblar que soporta un mayor volumen de circulación: "Desde ENA pedimos que las administraciones locales y regionales pongan esta necesidad de desdoblamiento al frente de sus principales actuaciones y se valore rectificar la idea inicial del Consejero y su Consejería".