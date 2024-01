El PP de Mieres reclama ampliar los horarios de los gimnasios municipales

El Partido Popular de Mieres presentará en el Pleno ordinario que se celebrará el martes una moción para realizar "una prueba piloto de tres o cuatro meses, para que los gimnasios del Polideportivo de Oñón y de la piscina de Vega de Arriba abran desde las 7.30 hasta las 23 horas".

El edil popular Víctor Ferreira señaló que “desde el cierre de las instalaciones de la piscina Manuel Llaneza, las dependencias municipales como la piscina de Vega de Arriba, o el Polideportivo de Oñón, se han saturado, siendo especialmente sangrante en las horas más concurridas, entre las seis y las ocho de la tarde".

Para el portavoz popular "los horarios de los que disponen ambas instalaciones se encuentran completamente desfasados -9 a 22 en el caso de Oñón, y 9.30 a 22 en el caso de Vega de Arriba-". "Cualquier gimnasio privado en grandes localidades de Asturias, cuentan con horario de 6 ó 7 a 23 horas, ya que son numerosas las personas que prefieren hacer deporte antes de ir a trabajar, lo que permite rebajar la concentración en los horarios coincidentes con las salidas del trabajo".

Para el PP, la medida es de suma importancia: "Desde la pandemia (y como no, la influencia de las redes sociales), el mundo del fitness, el deporte, y la alimentación sana, ha crecido exponencialmente con respecto a hace apenas cinco años. Esta serie de buenos hábitos y costumbres, no puede menos que ser impulsado por este Consistorio".

Ferreira quiso poner algunos ejemplos de concejos vecinos: "El centro deportivo de Pola de Lena, si bien abre la piscina a las 9, ya tiene abierto el gimnasio y la zona de cardio a las 8. Moreda cuenta con un gimnasio privado con horario de 9 a 22.30, es decir, una localidad de menos de 5.000 personas, cuenta con un gimnasio privado con media hora más de horario que los gimnasios del casco urbano de Mieres, con 4 veces más población". Y por último, Langreo: "Si bien es cierto que el Centro Deportivo de Langreo tiene horario de 9 a 22 también como el caso de Oñón, en sábados, domingos y festivos, su gimnasio cuenta con horario de 9 a 21 horas, mientras que en nuestras instalaciones, la actividad se reduce a hasta 3 horas en estos días".

Por último, reseñaron que la petición de momento se circunscribe a una prueba piloto en espera de resultados. Ferreira señaló que "queremos ver si los nuevos tramos horarios tendrían seguimiento para que pudiera fijarse ese nuevo horario de forma permanente. Incluso pudiera darse la circunstancia de que uno de los dos nuevos tramos si tuviera seguimiento, y el otro no, y en este caso podría ampliarse solo en el tramo que sí ha tenido una afluencia aceptable, ya que no queremos ampliar el horario de las instalaciones si durante el piloto no hay uso".