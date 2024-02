"No cuesta más que una vida": el clamor social (desoído por ahora) para el desdoblamiento del Corredor del Nalón

Doce fallecidos en diez años, seis de ellos en los últimos trece meses. Víctimas mortales a las que hay que añadir un centenar largo de heridos de consideración en la misma década, con jornadas negras como la del 13 de noviembre de 2015 en la que se produjeron 13 lesionados. Se trata de niveles de siniestralidad que a finales de 2023 ya habían abierto el debate de la necesidad o no de desdoblar el Corredor del Nalón, la principal vía de comunicación de este valle, que es a su vez la carretera de un único carril por sentido de la circulación que más tráfico soporta en Asturias.

Organizaciones empresariales, sindicales y vecinales, además de partidos políticos y del alcalde de Langreo, Roberto García, son un clamor: hay que tomar medidas urgentes a corto plazo y a medio, intentar desdoblar la carretera «cuanto antes sea posible». Todas lamentan el trágico accidente del miércoles, y tienen en su pensamiento «a la familia de las víctimas». La obra, entre Sama y El Entrego, tiene un coste estimado de 60 millones. El regidor langreano dejó claro que «cueste lo que cueste una carretera, cuesta más una vida».

Alcalde de Langreo.

Roberto García (IU) señaló que «no soy un experto, pero lo que tengo muy claro es que, cueste lo que cueste desdoblar el Corredor, no cuesta más que la pérdida de otra vida». El regidor afirmó que «de la misma forma que los coches son cada vez más seguros, hay que lograr que nuestras carreteras también los sean. Por esto tienen que evolucionar y mejorarse. La mejor solución para lograrlo es desdoblando la carretera».

Alcalde de San Martín.

José Ramón Martín Ardines, alcalde de San Martín del Rey Aurelio (PSOE) también se refirió a la cuestión. «Hay que tomar medidas que garanticen la seguridad y la movilidad de los ciudadanos. El Corredor a veces está saturado». Espera conocer qué planes tendrá el Principado para los próximos años, e hizo un llamamiento a «la prudencia» a todos los conductores. «Vamos a valorar lo que trasladen los técnicos. También queremos resultados ya, a corto plazo».

Empresarios del Nalón (ENA).

La presidenta de la Asociación de Empresarios del Nalón, Catarina Valdés, destacó que ya hace unos meses «reclamamos el desdoblamiento». Subrayó que el eje vertebrador de la comarca es «una carretera muy transitada, que a cualquier hora tiene gran volumen de tráfico. Además, en los últimos tiempos, están volviendo a dispararse los accidentes». Por eso, ve necesario tomar medidas de seguridad, a corto plazo para a continuación «proceder a desdoblar la carretera». Puso como ejemplo lo ocurrido en los túneles de Riaño. Una vía de comunicación con Oviedo que «era un punto muerto, con numerosos accidentes mortales, hasta que se convirtió en autovía». ENA apoyará «todas aquellas iniciativas que trabajen a favor de ese proyecto, desdoblar el Corredor».

Cámara de Comercio de Oviedo.

El presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres, recalcó que su organización «defiende la necesidad de desdoblar esta carretera» desde hace años. «Es difícil analizar estas cuestiones en caliente, tras un grave accidente. Pero creemos que era precipitado que el Principado rechazase la posibilidad de desdoblar el Corredor. Es un proyecto complejo, sí, pero es lo más aconsejable. El nivel de tráfico y de accidentes que tiene esta carretera así lo aconseja. Hay que desdoblarla hasta la zona alta del Valle».

Acoivan.

La Asociación de Comerciantes e Industriales del Valle del Nalón asegura que el desdoblamiento es «necesario». Su presidente, Marcelino Tamargo, subrayó que «No sé cómo puede abordarse técnicamente, pero habría que iniciar ya los estudios para que la obra sea una realidad». Se trata de una carretera «con mucho tráfico, en invierno y también en verano, cuando la parte alta del valle es un foco de atracción turística». «El Corredor está lleno, hay pocas zonas donde adelantar... El desdoblamiento estaría más que justificado. Tenemos ahí lo que se hizo en los túneles de Riaño, que sirvieron para reducir la siniestralidad».

Vecinos de Langreo.

La Asociación de Vecinos de Langreo Centro tiene claro que «las cosas no se pueden dejar como están». Su presidente, David García, afirmó que «hay que buscar soluciones. Primero a corto plazo, las anunciadas hoy (por ayer) por el Principado pueden parecer buenas. Pero hay que ir más allá, y la mejor solución a más largo plazo es desdoblar el Corredor, como mínimo, hasta El Entrego». García subrayó que incluso más allá de esta zona «hay varios puntos negros. Los túneles de Sotrondio, las curvas de Blimea, la zona de Barredos. Se necesitaría una actuación global». Recalcó el presidente vecinal que el Corredor «se encuentra en malas condiciones, y está descuidado». Puso un ejemplo «básico», como es el de «la iluminación. No hay iluminación de ningún tipo en la mayor parte de la carretera».

UGT.

Desde el sindicato se afirmó que «hay una alta siniestralidad y un alto nivel de tráfico. Hay que estudiar las soluciones que sean necesarias para que este grave problema se solucione». Ángel García, secretario general del sindicato en la comarca del Nalón incidió también en que el Corredor «está lleno» en parte por el mal transporte público. «Con situaciones como la de la línea de FEVE, que te deja tirado día sí y día también. Tampoco el transporte público por carretera es el mejor. Renfe sí que funciona, pero el resto no. El Corredor así acaba saturado». García también puso como ejemplo de inversión en infraestructuras que acabó con un punto negro el desdoblamiento de los túneles de Riaño. «Se reivindicó durante años, era accidente y accidente cada día. Se hizo la obra y ahora no tiene nada que ver».

Comisiones Obreras.

CC OO del Nalón tiene muy claro que el desdoblamiento «es muy necesario». Su secretaria general, Esther Barbón, señaló que la obra «puede que cueste mucho dinero, sí. Pero, ¿cuánto cuestan las vidas que estamos perdiendo en todos estos accidentes?». Afirma Barbón que «es necesario ya ponerse con el estudio de viabilidad, para que la obra pueda ser una realidad, cuanto antes». Al igual que UGT, desde Comisiones Obreras también ven en la «precariedad del transporte público» del valle uno de los motivos por los que «el Corredor está lleno, siempre». «Si trabajas en Gijón es inviable coger el tren de FEVE para llegar a trabajar. Tampoco el autobús, porque cuando se llena, deja tirados en la parada a los pasajeros que ya no entran», destacó Barbón. Y de nuevo, el ejemplo de la buena práctica, los túneles de Riaño. «Se desdoblaron y prácticamente se acabaron los accidentes graves. Puede que desdoblar el Corredor sea costoso, pero es la mejor solución».

La Postura de Adrián Barbón, presidente de Asturias

Adrián Barbón, presidente del Principado, también habló ayer tras el fatal accidente. Afirmó que «no se puede seguir así. Llegó el momento de tomar medidas. Y duras», recalcó Barbón. El Presidente, que vive en Pola de Laviana, tiene que usar el Corredor casi a diario. «En días como hoy, cuando me toca usar el Corredor, no se me van de la cabeza las personas que allí han muerto, víctimas de terribles accidentes, la mayoría por culpa de algunas personas que… prefiero no decir lo que siento y pienso», indicó Barbón. «Por el corredor viajan mis padres –el otro día trayendo a mi madre del hospital, después de mucho tiempo en Villa. Aprovecho para dar las gracias a los profesionales sanitarios por lo que han hecho por ella–. Por el corredor viajan mis hermanos, camino del trabajo. Y mis sobrinas, unas niñas de 7 y 10 años. También mis amigos, mi familia y muchísimos vecinos. Y ayer (por el miércoles) murieron dos personas, una de ellas muy querida en la Administración del Principado de Asturias. Y podrían haber sido cualquiera de las personas que antes os cité o cualquiera de vosotros y vuestras familias», indicó el Presidente, que hizo referencia a las acciones anunciadas por Alejandro Calvo, consejero de Fomento. «Mi cariño hoy está con las dos personas fallecidas y su familia, y su dolor que sienten, no lo olvides, podía ser tu dolor y el mío, el de cualquier de los que leamos esto», finalizó Barbón.