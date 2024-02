Habla el conductor del accidente con dos muertos en el Corredor del Nalón: "No iba rápido ni me había drogado; solo estuve con gente que fumó coca y 'hash'"

"Había un tráfico tremendo y yo no iba a más de 50 kilómetros por hora, nunca tomo esa curva a más velocidad, la carretera era un caos, es posible que el vehículo que me precedía hiciese algo raro". J. F. S., de 67 años, exmédico y vecino de la comarca del Nalón, conducía el miércoles de la semana pasada su coche por el Corredor del Nalón cuando a la altura de Sama, pasado el puente atirantado, se empotró contra otro vehículo que viajaba en sentido contrario.

Las primeras investigaciones apuntan a que J. F. S. invadió el carril contrario y fue el causante de un brutal accidente en el que fallecieron dos personas. Él resultó herido y fue ingresado en el Hospital Valle del Nalón. Este lunes, tras recibir el alta hospitalaria, aseguró a LA NUEVA ESPAÑA que no circulaba a más de cincuenta kilómetros por hora, pero que no sabe "con certeza" lo que ocurrió porque la carretera era un caos ese día. También desmintió haber consumido drogas en las horas previas al accidente. En los test a los que se le sometió tras el siniestro dio positivo en cocaína, marihuana y opiáceos. Dio negativo en metanfetaminas y en la prueba de alcoholemia. Su explicación es que "había estado durante dos horas con personas que fumaron coca y hash (hachís)". "Inhalé mucho sus humos y salí algo mareado pero consciente, no pensé que daría positivo en caso de ser sometido a un control porque yo no había consumido nada". Asegura que quedó "estupefacto" con el resultado de las pruebas. "Al parecer también salió positivo en opiáceos, que puede ser de la morfina que me dieron para el dolor en el lugar del accidente, además había tomado Metilfenidato unos días antes por síndrome de hiperactividad".

J. F. S. abandonó este lunes el Hospital Valle del Nalón, donde permanecía ingresado desde el accidente. Salió por su propio pie y se subió a un taxi. Horas después y aún sin haber prestado declaración en Comisaría y ni un juzgado, como él mismo apuntó, insistió durante su conversación con LA NUEVA ESPAÑA en que no sabía lo que había ocurrido la trágica mañana del pasado miércoles. Las primeras conclusiones del atestado apuntan a que el coche de J. F. S., un Volkwagen Golf, invadió el carril contrario y circulaba a más velocidad que el Kia XCeed contra el que colisionó.

Una colisión brutal

El choque se produjo sobre las 12.40 horas del miércoles, a la altura de la pasarela de la nueva estación de tren de Sama (en el punto kilométrico 5,5 de la AS-117). Dos de los ocupantes del Kia fallecieron y otros dos resultaron heridos de gravedad. El joven ovetense Pablo Atrio Fernández murió en el acto. Su madre, Remedios Fernández Suárez falleció poco después pese a los esfuerzos de los sanitarios por salvarle la vida. El marido de esta última, J. A. A. C., de 72 años, fue trasladado al hospital con pronóstico grave tras sufrir un trauma torácico. La cuarta ocupante, la joven langreana M. M. L. P., esposa del joven fallecido, fue llevada al HUCA también herida de gravedad, con trauma torácico y abdominal. Se da la circunstancia de que la familia que sufrió la trágica pérdida de dos de los suyos se dirigía a la iglesia parroquial de Lada para asistir a un funeral. Momentos antes del siniestro habían abandonado el tanatorio de Sama donde habían acudido a dar el pésame.

J. F. S. fue trasladado al hospital de Riaño con trauma torácico y facial, si bien es el que presentaba lesiones menos severas. Su acompañante, un varón de 64 años, J. F. S. E., fue trasladado por la UVI-móvil al Hospital Valle del Nalón con un trauma torácico grave.

El conductor que según todos los indicios es el causante del accidente es consciente de la gravedad del siniestro y del fallecimiento de dos personas. "Lo lamento mucho", se limitó a decir durante su conversación con este periódico.

Ahora tendrá que prestar declaración en los próximos días en el Juzgado número 3 de Langreo, desde donde se está instruyendo la causa por el accidente mortal. Por el momento está en libertad.