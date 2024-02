Podemos insta al Principado a desdoblar el Corredor del Nalón y dejar los "parches"

La diputada regional del Grupo Mixto-Podemos Asturies, Covadonga Tomé, aseguró este domingo que "el esperado desdoblamiento del Corredor del Nalón no puede sustituirse por unas obras de parcheo". La parlamentaria indicó que las medidas que está tomando el Gobierno autonómico tras el repunte de siniestralidad en la carretera, con seis personas fallecidas en poco más de un año, son "insuficientes". En el último accidente mortal, ocurrido el pasado 31 de enero, perdieron la vida de dos ovetenses, madre e hijo, en un choque a la altura de Sama que también dejó cuatro heridos.

Tomé adelantó que presentará al próximo Pleno de la Junta una Proposición no de Ley (PNL) para su debate y aprobación, en la que insta a iniciar ya de manera urgente los estudios ambientales que sean necesarios y ejecutar la actuación esta legislatura. "Las medidas anunciadas por el presidente Adrián Barbón" –señaló Tomé– "tras el último grave accidente en la carretera del Corredor del Nalón nos parecieron una falta de respeto". Algunas de estas medidas, como rebajar la velocidad y la instalación de más radares, "ya se abordaron con anterioridad y no lograron reducir la siniestralidad en la carretera", apuntó la parlamentaria de Podemos.

También argumentó la diputada regional que el tramo de Sama a El Entrego cuenta con dos puntos especialmente peligrosos. "Se trata del puente atirantado y el enlace a Ciañu. Con dos ‘puntos negros’ en un tramo de menos de dos kilómetros nos tememos que pocas medidas pueden ser realmente eficientes. Es por eso que exigimos una respuesta rotunda para mejorar la seguridad vial", apostilló.

También hizo alusión a la iniciativa del Principado de pintar una gran línea continua de color rojo en el centro de la calzada: "Parece que no hay ninguna evidencia de que vaya a suponer una mejoría en la seguridad vial". Tomé resaltó que el tramo Sama-El Entregu del Corredor es la vía de doble sentido con más tráfico de Asturias "y requiere de una atención inmediata por parte de la Administración".

En su exposición, la diputada autonómica indicó que el primer tramo de la vía, de Riaño a Sama, se desdobló en el año 2008. El segundo tramo estaba previsto abordarlo con fondos mineros, pero "la obra se fue posponiendo ante los retrasos en la ejecución de los planes del Carbón y la desidia de los sucesivos gobiernos de Asturias".

Impacto ambiental

La parlamentaria de Podemos señaló las dos principales razones con las que se justifica el Gobierno regional para no abordar el desdoblamiento. La primera, el impacto ambiental: "No se han hecho estudios en profundidad para conocer el verdadero impacto de esta infraestructura. Por eso, es lo primero que reclamamos en la proposición no de ley, que el estudio de impacto ambiental, y tantos estudios como sean necesarios, se ejecuten ya en este ejercicio". Sobre el "alto coste" de la obra, Tomé afirmó que "hay otras obras mucho más costosas que sí fueron abordadas en carreteras con menos tráfico que el Corredor del Nalón".

Foro Asturias también llevará a la Junta la problemática del Corredor con una propuesta que incluye la reclamación de duplicar la calzada.