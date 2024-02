Mieres rechaza la reducción de paradas del AVE que demandan los empresarios

Mieres ve peligrar su posición en los servicios de la alta velocidad ferroviaria cuando se acerca el momento en que se conocerán las nuevas frecuencias y paradas que tendrá la ruta entre Asturias y Madrid con la próxima entrada en servicio de los nuevos trenes Avril. Estos últimos días, los empresarios asturianos han alzado la voz para pedir que se reduzcan paradas en algunos servicios con el propósito de recortar tiempo en el viaje hasta Madrid. Tal pretensión de la FADE y de las cámaras de comercio ha sido recibida con hondo malestar en Mieres. "Ahora que llega el AVE de verdad no podemos quedarnos fuera", dijo el portavoz del gobierno municipal, el concejal Francisco García.

El Ayuntamiento pide a la patronal y las cámaras de comercio que "defiendan a toda Asturias y no solo a una parte". "La llegada del AVE tiene que ser una oportunidad para toda la región; el futuro no se puede construir con miradas viejas y estrechas. Sería contradictorio que el balance de este hecho histórico sea conectar unas ciudades y desconectar a otras", aseveró Francisco García.

"No se puede desconectar a Mieres del tren a Madrid, es un error y no tiene ningún sentido. Mieres siempre ha sido parada en la conexión por tren con la Meseta y ahora que llega el AVE no puede quedarse fuera", aseguró el edil. E insistió en que la alta velocidad ferroviaria tiene que ser una oportunidad para toda Asturias.

Atraer inversiones

El gobierno local de Mieres entiende que la parada del AVE en Mieres "supone unos pocos minutos y solo en el caso de que haya pasajeros, porque si no los hay, la parada no se produce". "No es ningún obstáculo ni ninguna dificultad. Es una opción que no podemos perder si queremos apostar por la actividad económica en las Cuencas o por el turismo", dijo García.

"No se puede decir una cosa y hacer la contraria y, si estamos trabajando para conseguir inversiones y para la llegada de nuevos proyectos empresariales, no podemos recibirlos con retrocesos en movilidad", añadió el portavoz gubernamental. Por ello, el concejo pide a la FADE y a las cámaras que cesen en sus presiones para eliminar paradas del AVE en Mieres.