El Alcalde de Langreo pide incluir pantallas acústicas en el plan de mejoras del Corredor del Nalón en Sama

El alcalde de Langreo, Roberto García, ha instado a la Consejería de Fomento a incluir en las mejoras que se están acometiendo en el Corredor del Nalón la instalación de pantallas acústicas para proteger del ruido del tráfico a los vecinos de las casas próximas a la carretera. El regidor rechazó pronunciarse sobre la propuesta del Principado de hacer un tercer carril en lugar de optar por el desdoblamiento, ya que son "decisiones técnicas" que tiene que "valorar los técnicos".

García expresó que las barreras antirruido son una demanda que los vecinos llevan tiempo planteando. "Esperamos que pongan pronto, no sobre la mesa sino en la carretera, las pantallas acústicas que los vecinos de la zona de Los Llerones y de les Pieces llevan años pidiendo". El regidor argumentó que "los niveles de ruido son muy altos y hace años que estos vecinos vienen denunciándolo. Aprovechando que se está haciendo una nueva señalización de la carretera. No estaría mal que se pusieran estas pantallas", aseguró el alcalde de Langreo.

Sobre la mejora de la carretera, el consejero de Fomento, Alejandro Calvo, reconoció esta semana que a la espera de las conclusiones de los estudios técnicos, hacer un "desdoblamiento completo" de la AS-117 es "complicado", aunque sí ve margen de mejora para acercarse a una vía de tres carriles y con mejores accesos. García aseguro que "no me atrevo a dar una valoración sobre ese tercer carril. Las decisiones técnicas las tienen que valorar los técnicos. No sabemos en qué va a consistir ese tercer carril. Si solo va a ser en un sentido, si va a ser compartido para adelantar o no...".

El Pleno de la Junta General del Principado aprobó hace dos semanas por unanimidad iniciar "de manera urgente" los estudios necesarios para ejecutar el desdoblamiento del Corredor del Nalón. El Parlamento asturiano dejó claro que hay intención de abordar esta actuación, pero el Gobierno autonómico (PSOE-IU) instó a Podemos, grupo promotor de la propuesta, a asumir una enmienda que evita establecer tiempos concretos de ejecución. En el transcurso del debate, el PSOE relacionó las dificultades técnicas para desdoblar el Corredor con "el urbanismo imposible del franquismo" y su impacto en el valle. Días después, Alejandro Calvo manifestó que "sabemos que la situación de cara a hacer un desdoblamiento completo es complicada porque hay limitaciones de espacio y ambientales. Pero tenemos un amplio margen de capacidad, por ejemplo, para mejorar los enlaces". Se trata, indicó entonces Calvo, de "tener una vía que, donde las condiciones lo permitan, se parezca más a una vía dos más uno (con un tercer carril complementario de apoyo en función de las necesidades del tráfico)".

Línea roja

Mientras se tramita la licitación de los estudios, se avanza en el pintado de la nueva línea continua roja, que tiene como objetivo reforzar la prohibición de adelantar y que llegará hasta el enlace de la localidad lavianesa de Barredos. Hasta ahora ha sido pintada entre Sama y Blimea. Posteriormente, se procederá a repintar el resto de marcas viales horizontales. También se instalarán más señales verticales.

El Principado, en el marco de las medidas de mejora de la seguridad en el Corredor, también anunció esta semana la "inminente" entrada en servicio del nuevo "radar de tramo" de la AS-117, un dispositivo que reforzará el control de la velocidad en la principal comunicación por carretera del Valle. Se mantiene por ahora reserva sobre el trayecto preciso en el que funcionará el sistema de la Dirección General de Tráfico.