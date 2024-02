Los ingenieros ven factible desdoblar el Corredor, pero avisan de los altos costes

El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Asturias tiene claro que "los desafíos técnicos no suponen ningún obstáculo" para desdoblar el Corredor del Nalón como han pedido representantes políticos y agentes sociales después del accidente mortal de la semana pasada, en el que perdieron la vida dos personas y otras cuatro resultaron heridas en un choque frontal entre dos vehículos, a la altura de Sama. No obstante, los profesionales previenen de los costes –económicos, sociales, ambientales...– que conllevaría la transformación en autovía. En una aproximación a la inversión necesaria, desdoblar los 3,6 kilómetros entre Sama y El Entrego requeriría cerca de 60 millones de euros, se infiere de un informe del colegio ingenieril. En ese mismo documento se apunta como alternativa construir un tercer carril de adelantamiento en algunas zonas.

El Corredor "presenta una dualidad en su propia naturaleza, pues es, a la vez, una vía que vertebra todos los municipios del valle (Langreo, San Martín del Rey Aurelio, Laviana, Sobrescobio y Caso), que conforman una ciudad lineal, y una infraestructura de carácter interurbano que enlaza con el resto de Asturias", refleja el estudio, elaborado a partir de la información contenida en el Plan Director de Infraestructuras para la Movilidad de Asturias 2015-2030, redactado en enero de 2014, donde ya planteaba el desdoblamiento ante una previsión del aumento del tráfico en los tres tramos en que se divide la vía: Sama-El Entrego, El Entrego-Sotrondio y Sotrondio-Pola de Laviana. Esa expectativa de tráfico preveía un incremento de un 25% en el horizonte de 2030, evolución que no concuerda con lo ocurrido por ahora. "Los aforos realizados en años posteriores no confirman tal crecimiento, sino que en esta última década los tráficos han permanecido casi constantes, pese a la pérdida de un 12% de población en ese mismo periodo, de manera muy homogénea en los tres municipios (Langreo, San Martín y Laviana).

Desde 2014, el tráfico se ha estabilizado en 22.500 vehículos diarios entre Sama y El Entrego; 14.500 entre El Entrego y Sotrondio, y 10.400 entre Sotrondio y Pola de Laviana. Así, solo estaría técnicamente justificado desdoblar la vía entre Sama y El Entrego, ya que en los otros tramos "el nivel de servicio está garantizado en la situación actual".

Con estos antecedentes y con estos datos, los expertos explican que desdoblar el Corredor no supone una complejidad técnica excesiva, aunque sí reconocen "los (altos) costes que estas obras llevan aparejados". Hablan de coste económico –estimado en 2005 en 41 millones y que ahora superaría los 58, conforme a una actualización basada en la evolución de los precios durante los últimos 19 años–, pero también de costes sociales o ambientales. "Duplicar la vía afectará a viviendas, industrias, espacios libres, tan escasos en esa zona del valle". No solo eso: "Aunque la traza del desdoblamiento ya está definida por zonas con características urbanas, una nueva construcción llevará aparejado un impacto sobre el río Nalón nada desdeñable", subrayan los expertos. En el texto se recuerda que "en su momento, se construyó el Corredor como alternativa a la vieja carretera que atravesaba todas las poblaciones", y se añade que "hay puntos en los que no será posible alejar la vía de los edificios, ya de por sí demasiado próximos. Es un aspecto que los rectores públicos habrán de valorar".

Según el análisis de los ingenieros, desdoblar el Corredor es técnicamente posible. Otra cosa es la inversión necesaria y los costes sociales y ambientales. Son consideraciones alineadas con la opinión que expresó el pasado lunes el alcalde de Langreo, Roberto García (IU), tras una reunión con sus homólogos del resto del Valle y el consejero de Fomento del Principado, Alejandro Calvo. Al día siguiente de la última tragedia en la carretera, el regidor había sido rotundo en su petición de desdoblamiento: "Cueste lo que cueste una carretera, cuesta más una vida". A principios de esta semana en la ecuación no entraba solo el coste económico, sino el social. "Sigo pensando que es una solución, pero puede ser una buena solución en nuestra cabeza y no en la realidad", reconoció Roberto García. "Tenemos que ver las condiciones técnicas y medioambientales, y pensar si los langreanos queremos estar esperando otros 15 o 16 años por una obra más", expuso el Alcalde.

Todos estos condicionantes llevan al Colegio de Ingenieros a plantear una "alternativa menos gravosa". Los expertos proponen "la disposición de un tercer carril adicional de adelantamiento, con separación física entre los dos sentidos, en toda la traza o en algunos tramos".

Los ingenieros consideran adecuadas las medidas anunciadas por el Principado con la colocación de radares de tramo, la reducción de la velocidad máxima a 80 kilómetros por hora y el aumento de controles.