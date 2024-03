Rebelión ciudadana en Redes contra la instalación de 70 torres eléctricas

Varios lustros después de la controversia por el proyecto de la línea eléctrica Lada-Velilla, los vecinos del parque natural de Redes vuelven a verse en una situación similar. Y es que, según denuncian, el grupo EDP tiene en marcha un proyecto para instalar un nuevo tendido de media tensión (24 kilovoltios) entre las localidades de La Marea y Bezanes, dentro del espacio protegido. Habitantes de este privilegiado enclave ya han mostrado su disconformidad, no con el propósito del proyecto –reforzar el suministro en los concejos de Caso y Piloña–, si no con la forma de llevarlo a cabo: conlleva la instalación de más de 70 torres. Los vecinos reclaman que la infraestructura vaya soterrada, y para ello han iniciado una recogida de firmas y protestarán este miércoles ante el Ayuntamiento. En esa fecha estaba previsto que el Pleno diera luz verde a la obra, que finalmente se ha retirado del orden del día. Aún así, los vecinos mantienen las protesta.

Una portavoz vecinal aseguró a este diario que el trazado de transporte eléctrico inquieta a buena parte de la población. «Quieren instalar hasta 70 torres de alta tensión de entre 18 y 30 metros de altura, con el impacto que eso conlleva».

La misma portavoz explica que el proyecto lleva gestándose desde el año 2020, por iniciativa de Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, filial de EDP. Después de casi tres años de trámites, en septiembre de 2023, una plataforma vecinal pidió al Ayuntamiento no que rechazase la línea, sino que exigiese que se construyera soterrada, «tal y como viene en la normativa propia del parque natural de Redes». Ese mismo mes (septiembre de 2023), el Pleno de Caso aprobaba por unanimidad una propuesta en ese sentido. Sin embargo, ahora los vecinos temen que tal acuerdo haya quedado en papel mojado y que EDP vaya a recibir el permiso para poner en marcha su proyecto con las instalación de las torres eléctricas en el corazón de Redes.

Los vecinos sostienen que soterrar la línea sería posible y que, de hecho, no existen impedimentos técnicos. «Más del 95% del trazado (9.600 metros) va paralelo a la carretera AS-254, entre Bueres y La Maera», señalan. Es una vía que esta pendiente de obras de rehabilitación. La tesis vecinal es que se debería aprovechar esa reforma de la calzada para tender la línea eléctrica soterrada.

Sin embargo, añaden los portavoces vecinales, «la empresa no contempla el soterramiento, y no porque técnicamente no sea posible, sino porque supone un mayor coste económico que instalar las torres». El citado grupo critica que no se tenga «ningún tipo de sensibilidad» con el entorno a pesar de estar declarado parque natural y Reserva de la Biosfera. «Nosotros no nos oponemos a la línea, a que se mejore el suministro eléctrico y a que se ponga fin a los problemas de abastecimiento que existen cuando hay averías en la línea de Langreo, pero sí combatimos que se siga dañando y deteriorando este espacio natural», apuntaron los vecinos. Y acusan al gobierno local del haber cambiado de postura de forma radical: «No sabemos con que argumentos los han convencido, pero el caso es que parece que EDP va a poder hacer la línea tal y como quiere».

Firmas y protesta

El colectivo que exige el soterramiento de la nueva línea eléctrica apunta, para finalizar, que este mismo lunes han tenido acceso al expediente, «en el que hay una resolución en la que se especifica que el Alcalde desiste expresamente de la propuesta de proyecto de soterramiento de la línea eléctrica La Marea-Bezanes, ‘ante la imposibilidad de ejecutar la actuación en el momento actual’», instando a retomar la instalación de las torres.

Ante esta situación, el grupo promotor de las protestas ha iniciado una recogida firmas a través de la plataforma digital «change.org», donde han reunido medio millar de apoyos. También se movilizará ante el Ayuntamiento el próximo miércoles, a las 12.00 horas.

Suscríbete para seguir leyendo