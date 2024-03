Los críticos del PSOE de Langreo piden el voto a la militancia para "cerrar heridas"

David Astorga, líder de la lista con la que el sector crítico del PSOE de Langreo, peleará por la secretaría general en la asamblea de mañana, jueves, presentó ayer su candidatura. Lo hizo con el ánimo de "cerrar heridas" ante la profunda brecha surgida en el seno del partido y con presencia del anterior secretario general, Gregorio Lora, y de los cuatro ediles expedientados por la Federación Socialista Asturiana, que quisieron de esta forma hacer explícito su apoyo a Astorga. Uno de esos concejales, Pamela Álvarez, forma parte de la candidatura. Se espera que hoy se hagan públicos los nombres de la otra lista, que encabeza Bernardino Niño y es cercana a la FSA y al SOMA-UGT.

Astorga es militante de base desde 1996 y hasta ahora no ha tenido cargos orgánicos en el partido. Formado como técnico especialista de educación especial, trabaja como comercial industrial del sector del automóvil. Le acompañan en la lista Mónica Mediero González (aspirante a secretaria de Organización); Liliana Valles García (secretaria de Administración) ; Alejandro Canga Coto (secretario de Desarrollo Económico y Empleo); Pamela Álvarez Fernández (secretaria de Política Municipal), Vanesa Martín González (secretaria de Derechos Sociales, Mayores y Diversidad); Nuria Fraile Argüelles (secretaria de Igualdad); Javier Roces Braga (secretario de Formación y Acción Electoral); Adrián José Muñiz Fernández (secretario de Educación Cultura y Deporte); José Roberto Álvarez Abella (secretario de Memoria Histórica y Movimientos Sociales; y, por último, Manuel Ángel Vázquez Martínez, secretario de Medio Rural.

"Nosotros apostamos por las personas. Todos los compañeros que van en la lista tienen grandes raíces socialistas y así lo queremos demostrar. Somos feministas y las secretarías más importantes las van a dirigir mujeres", señaló David Astorga. Y aseguró: "Queremos un Langreo mejor y vamos a trabajar para mejorar este concejo".

La presentación de la lista tuvo lugar en la sede del PSOE de Langreo, en una sala contigua al despacho en el que en ese momento estaba trabajando Rita Camblor, vicesecretaria de Organización de la FSA y responsable de la comisión gestora local. Astorga, al enumerar los nombres, hizo un paréntesis para pedir a la FSA que aborte el proceso disciplinario abierto a cuatro ediles socialistas (Francisco Torre, Melania Montes, Pamela Álvarez y José Luis García), con la "guerra del agua" como detonante de las hostilidades. Los cuatro estuvieron ayer en la presentación de la candidatura, de la que forma parte uno de ellos, Pamela Álvarez.

"Pamela es una de las expedientadas por la FSA. Este jueves, los militantes de Langreo van a cerrar una herida votando y eligiendo a la gente que va a dirigir la agrupación. Los militantes van a cerrar esa herida voten lo que voten, pero la que puede suturar esa herida es la FSA y la forma de hacerlo es romper los expedientes", señaló Astorga. Y se mostró "segurísimo" de poder recomponer la agrupación, muy tocada por la actual crisis. "En todas las agrupaciones hay este tipo de procesos, y lo que se necesita es diálogo, diálogo y diálogo. Pero también nos tienen que ayudar".

El candidato también mostró la "frustración de muchos compañeros que no podrán votar en la asamblea porque la gestora no nos ha dejado mucho margen de maniobra (en referencia al horario de votación). Nos parece una irregularidad y lo queremos decir". Añadió que "hay compañeros que no tienen correo electrónico o redes sociales y no se están enterando de la convocatoria, porque no se está enviando por correo ordinario como se hacía antiguamente".

Suscríbete para seguir leyendo