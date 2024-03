El sospechoso del descuartizamiento de La Felguera le dijo a los vecinos que al fallecido "lo habían secuestrado los rusos"

Los vecinos del barrio de Villar, en La Felguera, empezaron a echar de menos a uno de sus vecinos el pasado domingo. Estaba muerto y su cuerpo había sido descuartizado a manos, supuestamente de otro hombre con el que convivía. Se trata de Santos Conrado un hombre de algo más de 70 años que llevaba tiempo viviendo en el número 30 de la calle Joaquín Costa, una paralela a la Avenida de Gijón. Había llegado de Castilla hace al menos cinco años y se había instalado en una vivienda de planta baja. Estaba enfermo y tenía que cargar con un aparato de oxígeno. Subir la cuesta hasta su casa le suponía un esfuerzo, pero era habitual que los vecinos le viesen arriba y abajo con sus perros. “Los sacaba tres veces al día”, asegura uno de ellos. Fue precisamente ese vecino, que vive pared con pared con el fallecido el que a las tres de la madrugada del lunes pasado escuchó golpes en la vivienda de al lado, en casa de Santos. El hombre vivía desde hace unos meses con un compañero. Le había alquilado una habitación por cien euros al mes. “Nos dijo que no tenía dónde ir y que por eso le alquilaba la habitación”, recuerda una vecina. A los que llevan tiempo en el barrio, aquel nuevo vecino no les dio buena impresión.

El lunes, alrededor de las tres de la tarde, el inquilino del fallecido subió la cuesta hacia la vivienda con un carrito de la compra y bolsas de basura azules. “Le pregunté por Santos y me dijo que se había ido al HUCA porque tenía problemas de corazón, luego me dijo que estaba en la cárcel”, narra un vecino que no se creyó las explicaciones del hombre y llamó tanto al centro sanitario como a la prisión de Asturias. Santos Conrado no estaba en ninguno de esos dos sitios. El hombre seguía sin aparecer por el barrio con sus perros, como hacía a diario. El jueves, a la una de la tarde, el inquilino volvió a aparecer en el entorno de la vivienda, de nuevo con el carrito y bolsas de basura. “Le volví a preguntar por Santos y me dijo que le habían secuestrado unos rusos”, narra el vecino. En ese momento le amenazó con llamar a la Policía pero no lo hizo.

El viernes por la mañana, el dueño de la vivienda del número 15 de la Avenida de Gijón, salió a la huerta que hay en la trasera de su casa, en una cota bastante más baja que la de la vivienda de Santos Conrado y su inquilino. Encontró una bolsa de basura y al arrojarla fuera de su propiedad la bolsa quedó enganchada en unas zarzas y se rasgó, aparecieron las piernas de un hombre que habían sido cortadas a la altura de la rodilla. Eran las extremidades de Santos Conrado.

Las alarmas saltaron cuando el propietario de la vivienda fue a la huerta que tiene detrás de casa. Él y su mujer habían estado unos días de vacaciones en el sur de España y habían regresado esta misma semana a La Felguera. Cuando el hombre accedió al terreno encontró al menos una bolsa que no estaba allí antes de salir de viaje. Al restos humanos, el hombre se alarmó e inmediatamente llamó a la Policía para informarles de lo que había encontrado.

La huerta solo tiene acceso desde el interior de la casa, pero es posible arrojar algo desde la parte de atrás del edificio, desde la calle Joaquín Costa.

Eso es lo que sospechaban los vecinos del edificio, que alguien había tirado los restos humanos desde allí arriba. «Se lo tiraron ahí desde la calle de arriba», explicaba el vecino de la casa de al lado este viernes por la tarde. «Yo tengo un muro de tres metros, así que a mi huerta no pudieron tirar nada», apuntaba. La Policía sospechó desde un primer momento del compañero de piso del fallecido, un langreano, máxime cuando los vecinos les contaron lo que habían visto, ese trajín de carrito de la compra y bolsas de basura. El hombre fue llevado a comisaría la noche del viernes.

La Policía Judicial y la Policía Científica de la Comisaría de Langreo y San Martín del Rey Aurelio llevan desde la mañana del viernes peinaron la zona para encontrar el resto del cuerpo.