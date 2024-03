"El grupo municipal del PSOE está partido, el ambiente de trabajo debe ser muy difícil"

Bernardino Niño Caballero fue elegido el jueves secretario general del PSOE en Langreo. La agrupación, con más de 400 afiliados, es una de las más numerosas de Asturias y desde el pasado mes de diciembre estaba dirigida por una gestora. Niño, natural de Riaño, de 51 años y trabajador del taller mecánico del Ayuntamiento de Langreo, lleva 28 años afiliado al PSOE. Ahora, al frente de la nueva ejecutiva, aspira a pacificar y unificar un partido que reconoce roto, una desunión que llevó a los socialistas a perder la Alcaldía en las últimas elecciones municipales.

–El 67,07% de los apoyos en la votación del jueves fueron para su candidatura, más del doble que los que obtuvo su oponente, David Astorga.

–Fue muy buen resultado. Mi candidatura fue apoyada por muchos militantes a los que estoy muy agradecido. Eso me da confianza para empezar a trabajar y cambiar un poco el sistema que estaba implantado en la agrupación.

–¿Qué sistema?

–Bueno, digamos que un sistema que no consideramos adecuado. Vamos a trabajar para construir un proyecto ilusionante que nos lleve a recuperar la Alcaldía en 2027, algo que creo que compartimos todos los socialistas.

–¿Por qué cree que perdieron las elecciones?

–Cuando un partido está desunido y concurre así a las elecciones, lo pagas. Los langreanos no quieren disputas internas en el partido y no nos votaron. IU tuvo 200 votos más y eso les dio la Alcaldía. Si no estamos unidos, la ciudadanía nos castiga. La lógica es que si no eres capaz de gestionar tu partido, no vas a ser capaz de gestionar el Ayuntamiento.

–IU y Podemos no lograron la unión de Unidas por Llangréu con la que habían gobernado y aún así IU se hizo con la Alcaldía. En su caso,la desunión no les castigó.

–Podemos e IU son dos partidos distintos. En este caso, desde mi punto de vista la desunión favoreció a IU porque dentro de IU está el PCE.

–Volviendo a la casa socialista. Cuatro de los siete concejales del grupo municipal están expedientados por la Federación Socialista Asturiana (FSA) y son afines a la candidatura opuesta a la suya. ¿Cómo es su relación con el grupo municipal?

–Está claro que hay que normalizar esa relación y la forma de hacerlo es muy sencilla, hablar con todos y encauzar el problema existente.

–¿Cuál es ese problema?

–El grupo municipal está totalmente partido. El ambiente de trabajo debe ser muy difícil. Tendremos que sentarnos todos y explicar que fuimos elegidos por los militantes y que tenemos que dejar al margen nuestras diferencias personales y ponernos a trabajar juntos en el proyecto socialista.

–¿Un buen comienzo sería cerrar el expediente a esos cuatro concejales?

–Queremos mantenernos al margen del expediente. Son cuestiones internas que se deben dirimir en el seno del partido.

–¿Qué ha hecho en sus primeras horas como secretario general del PSOE de Langreo?

–Pues ha sido un poco estresante. He recibido multitud de llamadas de militantes y compañeros del partido dándome la enhorabuena. No estoy acostumbrado a estas cosas. Y lo que hemos hecho es recoger las llaves de la agrupación y ponernos a trabajar. Hay mucho trabajo por delante.

–¿En qué están trabajando ya?

–Algunas de las cuestiones ya las dije en la asamblea. Uno de los ejes principales de nuestro proyecto es darle a la militancia la importancia que se merece. Queremos que los militantes nos trasladen sus ideas y sus inquietudes y para ello vamos a celebrar asambleas de afiliados cada dos meses. También organizaremos asambleas abiertas sobre cuestiones que puedan resultar interesantes a los vecinos de Langreo. Respecto a la militancia, también queremos crear unos premios que reconozcan la trayectoria, el esfuerzo y el trabajo de los socialistas langreanos. Ellos, los militantes, son la clave de nuestra ejecutiva.

–¿Cuáles son para usted los proyectos más importantes para Langreo, los retos de futuro?

–Estamos trabajando en ello, acabamos de llegar. Estamos haciendo grupos de trabajo para ver las necesidades de nuestro concejo, pero lo que tenemos claro es que hay que impulsar proyectos como el nuevo palacio de justicia, en Sama, o la nueva lavandería sanitaria central de Asturias, que se hará en Langreo. Son proyectos que el PSOE puso en marcha en el anterior mandato y ahora IU pretende vender como suyos.

