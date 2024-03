La dirección del PSOE de Langreo "exige" a los ediles que se han pasado al grupo de no adscritos entregar su acta "por responsabilidad"

La dirección del PSOE de Langreo, que lleva menos de una semana al frente del partido, no esperó mucho para dar la réplica a los cuatro ediles que se han pasado al grupo de no adscritos. Apenas cuatro horas después de que los concejales realizaran el anuncio, y tras una sesión plenaria posterior en la que por primera vez se escenificó la división entre los cuatro no adscritos y los tres ediles que siguen fieles al PSOE local, la ejecutiva liderada por Bernardino Niño instó movió ficha.

Esa nueva dirección local, próxima a la FSA, el SOMA y UGT, manifestó su "su sorpresa y profunda decepción ante la solicitud de cuatro de sus ediles para su incorporación como no adscritos del Ayuntamiento de Langreo. Desde la comisión ejecutiva que salió elegida el pasado jueves, con el respaldo de una amplia mayoría de los socialistas langreanos, se convocó en dos ocasiones a todos los ediles para tratar, entre otras cuestiones, de resolver las discrepancias que habían surgido dentro del grupo municipal, sin embargo estos cuatro ediles rechazaron asistir a las mismas", indicaron los responsables de la agrupación.

La Comisión Ejecutiva "entiende esta acción como una respuesta al resultado de la asamblea del pasado jueves y un claro rechazo al proyecto y al trabajo de muchos compañeros socialistas del que todos debemos sentirnos orgullosos". Por tanto, continuaron, "exigimos a los cuatro ediles", que fueron expedientados por la FSA por la "guerra del agua", su "acta como concejales por responsabilidad política al haberse presentado a un proceso electoral y haber sido elegidos bajo las siglas del Partido Socialista Obrero Español".

El PSOE de Langreo señaló que "vamos a redoblar esfuerzos y compromiso para liderar un partido centrado en las necesidades reales de nuestro municipio y en la construcción de un proyecto socialista ilusionante que nos lleve a recuperar la alcaldía en 2027, tal y como mandató la asamblea extraordinaria del pasado 21 de marzo".

En esa asamblea, Bernardino Niño Caballero fue elegido nuevo secretario general del PSOE de Langreo con más del doble de votos que su contrincante, David Astorga. La candidatura liderada por Niño obtuvo el 67,07 por ciento de los apoyos (163 votos), mientras que la candidatura encabezada por Astorga cosechó un 31,27 por ciento (76 votos). Hubo un 0,8 por ciento de papeletas blancas y nulas. La participación fue del 58,55 por ciento.

Trabajador municipal y vecino de Riaño, Niño, de 51 años, ofreció tras su victoria "trabajo, trabajo y trabajo".

