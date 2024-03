Brañagallones, cerrado para pernoctar a la espera de la obra de rehabilitación

Unanimidad política en la Junta General del Principado para arreglar el parador de Brañagallones (Caso), que se encuentra cerrado en plena Semana Santa debido a los retrasos en las obras de mantenimiento que se iban a llevar a cabo este pasado invierno. Todos los grupos políticos –PSOE, PP, IU, Foro y Vox– de la Comisión de Cultura votaron a favor de una proposición no de ley presentada por Adrián Pumares, de Foro, en la que se pedían inversiones para el refugio. Desde el PSOE se subrayó que ya hay destinados 700.000 euros para llevar a cabo las mejoras y que la licitación se producirá en unas semanas. Sin embargo, esto no asegura la apertura del albergue casín durante esta temporada: las pernoctaciones solo podrán ser posibles si las obras se ejecutan. Durante el año pasado, en Brañagallones durmieron algo más de 2.000 personas. Por el momento, este año no es posible pernoctar en Brañagallones. Esta Semana Santa el refugio solo ofrece "un servicio básico de bebidas y tapas", ya que "permanece cerrado a la espera de las obras de rehabilitación y mejora".

Mientras llega el momento de estas obras valorada en 700.000 euros, en la Junta se llegaba a una unanimidad política por la necesidad de impulsar el refugio. "Es uno de los mejores de España. No podemos acabar abandonándolo", subrayó Adrián Pumares, portavoz de Foro. Y recalcó que se llevan comprometiendo diversas obras en estos años sin que se hayan ejecutado. "El Principado no ha cumplido con su compromiso con la Federación de Montaña", que es quien gestiona el refugio. La instalación de Brañagallones, añadió, está enmarcada en un entorno "que se ha convertido en un referente, y es algo que no se puede perder".

Desde IU, Xabel Vegas apoyó al Gobierno del Principado y su proyecto para la instalación, que incluirá "aislantes térmicos, impermeabilizaciones" y también la "autosuficiencia energética", como concretó Noelia Macías (PSOE). La diputada calificó Brañagallones como "un icono del turismo de montaña" tanto por su ubicación, "en un entorno privilegiado", como por su "singularidad como edificio". Aseguró que la licitación de las obras "se realizará en breve".

Pedro de Rueda, del PP, lamentó que desde 2016, cuando se reabrió Brañagallones, "no se hayan podido solucionar los problemas".

Por parte de Vox, Javier Sandoval apuntó que, precisamente, subió a Brañagallones hace escasas fechas. Alertó sobre "el estado de conservación del edificio" y de la situación de los generadores que en campañas anteriores lo dotaban de energía,: "Apestan a gasoil y tienen pérdidas, todo ello en un entorno como ese, da pena verlo". Sandoval reclamó que las inversiones que se vayan a realizar permitan arreglar "las humedades, los atascos de tuberías, el problema energético y los aislamientos" del parador. "Es necesario apostar por un refugio" que, recordó, "tuvo 2.000 pernoctaciones solo el año pasado".

