Mieres reclama que dos AVE hagan parada cada día en la comarca del Caudal

La sociedad civil mierense y los responsables políticos locales no están dispuestos a dejar que la alta velocidad pase de largo por el concejo. El movimiento social y vecinal del municipio se ha sumado a la petición para que el primer y último AVE diario tengan parada en la comarca, concretamente en Mieres y Lena. Tras el encuentro mantenido la pasada semana en el Ayuntamiento de Lena, el alcalde Mieres, Manuel Ángel Álvarez, ha convocado una reunión con representantes del movimiento asociativo del concejo para plantearles esta iniciativa. El frente común ya está articulado.

"Las Cuencas llevan demasiados años sufriendo una larga crisis, pero se trabaja para construir un futuro diferente, en el que podamos ofrecer calidad de vida al tiempo que diversificar nuestra actividad económica y crear empleo. Para hacerlo realidad, aprovechar las oportunidades que ofrece la llegada de la Alta Velocidad es básico", recoge el manifiesto firmado por los representantes de las distintas asociaciones y entidades vecinales, de comercio, deportivas y sindicales.

"Si estamos trabajando para conseguir inversiones y la llegada de nuevos proyectos empresariales no podemos recibirlos con retrocesos en movilidad. No se puede decir una cosa y hacer la contraria", apunta el escrito de apoyo. En esa línea está el alcalde, Manuel Ángel Álvarez, que dejó claro que la llegada del AVE "no puede servir para conectar unos territorios y desconectar otros".

"Mieres y Lena deben ser paradas del AVE. No hay ningún obstáculo ni debería haber ninguna dificultad para que la Alta Velocidad no juegue un papel de cohesión y equilibrio territorial. Son apenas unos minutos que son oro para el futuro, la actividad económica y las oportunidades no solo de nuestros dos municipios, sino del conjunto de las comarcas mineras". "Hemos conseguido inversiones para mejorar la estación de Mieres y ampliar sus equipamientos con un nuevo aparcamiento y también la construcción de una nueva estación en el caso de Lena. Eran pasos imprescindibles para afrontar la nueva etapa que supone la llegada del AVE", destaca la sociedad civil. Ahora toca aprovechar esto para "poder seguir construyendo futuro en estos territorios" y el AVE "tiene que ser una pieza importante en este fin".

Por ello, el Ayuntamiento de Mieres ha buscado la unión social, vecinal y política. Se presentará una moción a los grupos para hacer una declaración institucional conjunta. El último paso será trasladar esta reivindicación al Ministerio de Transportes, a Renfe y Adif.

Movilización

El gobierno de Mieres no le ha resultado nada difícil movilizar a la asociaciones del concejo. La Agrupación Vecinal de Mieres ya exigió hace meses al Ayuntamiento que "no renunciase" a la parada de Alta Velocidad en el municipio. Sostienen, incluso, que el concejo es el lugar "idóneo" para recibir los trenes rápidos en Asturias, ya que "hay posibilidades reales para construir una nueva estación de envergadura". Apuntan, principalmente, a dos parcelas "disponibles y ahora desocupadas": la de Reicastro, propiedad de Hunosa; y la de la antigua fábrica de Mieres Tubos, "que está a disposición".

La reivindicación de los vecinos, con Arsenio Díaz Marentes al frente, es problemática. El lugar previsto para recibir la Alta Velocidad en Asturias, por el momento, es Pola de Lena. Es la localidad de cierta envergadura que se encuentra más próxima al intercambiador de vías de Campomanes (que cambiará el trazado de alta velocidad a convencional). Ambos concejos, gobernados por IU, parecen haber encontrado la fórmula para dar respuesta a sus expectativas sin entrar en confrontaciones. Las aspiraciones comarcales quedaría cubiertas con un servicio de madrugada y otros vespertino.

