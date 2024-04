La elevada cifra de billetes que Renfe lleva vendidos (ni el presidente Barbón se lo esperaba) desde que se abrió la Variante

La idea fuerza es la misma: la variante ferroviaria de Pajares es un hito en la historia de Asturias y, si no se aprecia ahora, se verá con el tiempo. Luego están los matices, pero en el debate celebrado ayer en Pola de Lena todos estaban de acuerdo en que algo ha cambiado en el Principado desde el pasado 29 de noviembre. El presidente regional, Adrián Barbón, puso cifras. Desde la inauguración de la variante, Renfe ha vendido más de 376.000 billetes. "Ni en el mejor de los escenarios" se esperaban tales resultados, a decir de Barbón.

El teatro Vital Aza de Pola de Lena acogió una suerte de acto de bienvenida a la alta velocidad con motivo del 150.º aniversario de la estación de tren de Pola de Lena. Barbón, Gema Álvarez, alcaldesa de Lena; Carlos Paniceres, presidente de la Cámara de Comercio, y Javier Fernández, director del Museo del Ferrocarril, hablaron del pasado, del presente y especialmente del futuro.

Todos debían responder a tres preguntas. La primera de ellas, que en realidad abarcaba todo el debate, fue qué supone la apertura de la variante de Pajares para Asturias y en especial para el concejo de Lena. La regidora enfatizó que su concejo ha sido "el paganini", el que ha padecido 20 años de obras y heridas, "pero los lenenses lo damos por bien empleado por el bien de Asturias". La Alcaldesa insistió en que, una vez abierta la Variante, Lena es un punto crucial del trazado. De hecho, la venta de billetes desde su estación se ha incrementado un 182 por ciento desde la apertura de los túneles. Gema Álvarez volvió a reclamar que el primer y último tren del día a Madrid tengan paradas en Pola de Lena y Mieres. Y, al igual que el director del Museo del Ferrocarril, defendió que el antiguo trazado, la conocida rampa de Pajares, se mantenga abierta para uso turístico, de mercancías o como vía auxiliar o de pruebas de Renfe.

Adrián Barbón y Carlos Paniceres no lo ven tan claro. Entienden que se trata de un patrimonio histórico muy importante, pero creen que es necesario un estudio de viabilidad económica, y desde luego, como apuntó el Presidente, la rampa no es ya para mercancías. "No hemos construido una variante de 4.000 millones de euros para que las mercancías vayan por Pajares", remachó Barbón.

Tina Gutiérrez, durante su actuación en el acto celebrado en el teatro Vital Aza, en Pola de Lena. | D. O. / David Orihuela

Todos coincidieron en señalar, como han hecho en los últimos meses, que la variante supone el fin al aislamiento de Asturias. Paniceres pronosticó que "se van a superar todas las expectativas". Un primer estudio de la Cámara de Comercio hablaba de 600.000 viajeros al año, "ahora sabemos que vamos a superar el millón", dijo el dirigente empresarial.

A unos días para que se cumplan los primeros cinco meses de funcionamiento de la variante, los participantes en el debate de Pola de Lena miraron hacia el futuro: cuando Renfe vaya ajustando horarios y tarifas y cuando las empresas privadas empiecen a operar en la línea Gijón-Madrid. "No hay que estar tan obsesionados con la rapidez, con los minutos que se recortan, sino con las frecuencias", apuntó Javier Fernández, responsables del Museo del Ferrocarril. "¿Se imaginan trenes a Madrid cada media hora?", dijo. Es algo que podría llegar con la entrada en el tablero de juego de operadores privados, vino a decir.

Todo dependerá de la demanda. Será lo que defina la oferta, tanto de precios, como de horarios como de paradas. Lo que todos tienen claro, como resumió Barbón, es que "a partir de ahora, todo irá a mejor".

Más información en las

páginas 18 y 19.

Suscríbete para seguir leyendo