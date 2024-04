El ministro Óscar Puente: "Entre mis responsabilidades no está fabricar trenes ni entregarlos a tiempo"

Lo reconoce Óscar Puente en un artículo que publica en exclusiva este mismo sábado en LA NUEVA ESPAÑA: "Irónico ha sido que el tren más rápido se haya retrasado tanto". Pero eso es pasado, ya que los nuevos trenes Avril, lo más veloces que circularán por la variante de Pajares y dejarán el viaje entre Asturias y Madrid en poco más de tres horas, ya están a la vuelta de la esquina y entrarán en servicio el próximo 21 de mayo. Para entonces es más que seguro que habrán volado los 28.000 billetes baratos desde 18 euros ofertados por Renfe para inaugurar los trayectos: hasta este viernes superaban los 12.000 vendidos, después de haber despachado ya el primer día más de 9.000 en medio de colas virtuales (en la web) y físicas.

El AVE ha tardado, sí, pero el Ministro Óscar Puente prefiere lógicamente quedarse con lo bueno y "celebrar con los asturianos" una nueva "generación" de viajes, como explica, no sin antes poner los puntos sobre las íes y dejar claro que el retraso en la entrega de los convoyes por parte de Talgo –algo que generó tiranteces con el gobierno regional asturiano, del mismo signo socialista– no es responsabilidad de su gabinete. "Un ministro debe asumir muchas responsabilidades, pero entre ellas no está la de fabricar trenes ni la de entregarlos a tiempo. Cada palo tendrá que aguantar su vela".

Puente compareció este viernes por la mañana en Madrid para dar cuenta de los próximos cambios en la red ferroviaria española. Renfe reubicará progresivamente los 15 trenes Alvia que se liberan tras la entrega de los primeros Avril –llegan con un retraso de tres años– que mejorarán el servicio. Asturias y Galicia serán las beneficiadas. La implantación de los nuevos trenes y la reubicación de los Alvia permitirá un incremento de unas 24.000 plazas a la semana en diferentes conexiones de Madrid, Andalucía, Extremadura, Cataluña, Aragón, Castilla y León, Castilla La Mancha, Comunidad Valenciana y La Rioja.