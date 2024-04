La rampa de Pajares registró 26.000 viajeros el último año, pese a la variante

En el último año se han contabilizado un total de 1.788 circulaciones ferroviarias por la rampa de Pajares. Se han registrado en ellas 26.623 viajeros y unas 600 circulaciones de trenes de mercancías por parte de operadoras privadas, Un centenar de esas circulaciones responden a las que se desviaron a la rampa tras la avería que se produjo en la variante que mantuvo interrumpida la circulación durante dos días.

Además, se han realizado 64 viajes organizados, 14 de ellos con trenes especiales y el resto de grupos, utilizando trenes regulares con un total de 4.980 personas. Se han registrado más de 1.200 pernoctaciones en los refugios habilitados en las estaciones de Pajares y Navidiello.

Juan Antonio González, presidente de la Plataforma en defensa de la rampa de Pajares, puso sobre la mesa todos estos datos durante su intervención en las jornadas celebradas en Pola de Lena para dar la bienvenida a la alta velocidad ferroviaria. González quiso poner cifras a una infraestructura que, en su momento, hace 140 años, fue la obra de ingeniería más importante de Europa y que ahora corre riesgo de desaparecer con la apertura de la variante ferroviaria de Pajares.

Historia del trazado

El presidente de la plataforma repasó la historia del trazado y apuntó que su conservación no se debe fiar solo a aspectos económicos sino que se debe tener en cuenta que se trata de patrimonio histórico y "la decisión sobre su mantenimiento debe hacerse objetivamente, con criterios predefinidos e iguales para todas las inversiones públicas. En esos estudios se deben incluir cuestiones medioambientales, sociales o culturales", subrayó.

Daba así respuesta González al presidente del Principado, Adrián Barbón, y al de la Cámara de Comercio, Carlos Paniceres, que en las mismas jornadas apuntaban el viernes que para tomar esa decisión sobre la rampa habría que hacer un estudio de viabilidad económica.

Desde la plataforma se apuntan distintos usos futuros para la rampa. Puede ser centro de formación de ferroviarios, banco de prueba de materiales, ruta para mercancías o para locomotoras que no puedan circular por la variante, desvío alternativo en caso de incidencia o un bello reclamo turístico. Todas esas posibilidades las desgranó el presidente de la plataforma en Pola de Lena.

En las jornadas, que se cerraron ayer y para reforzar la identidad lenense más allá del ferrocarril y de la variante de Pajares, el historiador Ernesto Burgos, colaborador de LA NUEVA ESPAÑA, ofreció una ponencia sobre aspectos más o menos desconocidos del concejo de Lena. "No voy a hablar de Santa Cristina de Lena ni del ferrocarril", apuntó, y a partir de ahí se centró en acontecimientos que no han tenido una gran trascendencia histórica, lo que no quiere decir que no tengan importancia.

Burgos inició su intervención reivindicando la importancia de la villa romana de Memorama, en Vega del Ciego. "Llevamos años excavando y dando preferencia a La Carisa cuando en Memorama hay una villa romana de gran importancia que hay que estudiar con urgencia", aseguró. Desveló la posible existencia de una muralla de principios del siglo XIX en Pola de Lena y pidió que una placa recuerde la leyenda de la castañar de las ánimas en el centro de la localidad.

