Manuel Ángel Álvarez, alcalde de Mieres: "Aníbal nos grabó a fuego que hay que gobernar con sentido común y respeto"

El actual gobierno de Mieres suma un año de gestión, pero el alcalde, Manuel Ángel Álvarez (IU), desempeña esa labor desde hace solo seis meses, a raíz de la dolorosa pérdida de su antecesor, Aníbal Vázquez. El que fuera presidente y fundador de la escudería Turón Arras se ha visto obligado a dejar el asiento de copiloto que ocupó durante 12 años para ponerse al volante del Ayuntamiento. Ha logrado mantener el sentimiento de equipo que generó Aníbal Vázquez, imprimiendo además a la actividad municipal un palpable dinamismo. Los funcionarios que rodean a Manuel Álvarez destacan su capacidad de trabajo y su profundo conocimiento de la "casa". Alguno augura que conseguirá "inversiones de interés para Mieres, porque se mueve bien en los despachos".

–¿Qué titular le gustaría ver sobre su gestión al final del mandato?

- Se me vienen muchas cosas a la cabeza, sobre todo las relacionadas con el bienestar de las personas, con especial atención a los que más necesitan. Pero me bastaría con que se pudiera constatar que las inversiones que necesita el futuro del concejo son una realidad.

–Hablemos de inversiones. ¿Qué tiene el Ayuntamiento planificado a corto plazo?

– Este mismo año tendremos lista la nueva sede de Servicios Sociales, que lleva tiempo en obras, y comenzarán la construcción de los nuevos apartamentos para personas mayores en Turón. También se licitará la segunda fase del Pozo Santa Bárbara y la ampliación y modernización de la estación de Renfe. Además, esperamos que concluyan las obras del nuevo cuartel de la Guardia Civil.

–¿Cómo explica que el Ayuntamiento haya pasado en una década de estar al borde de la quiebra a generar remanentes de tesorería millonarios?

–Impedir la bancarrota del Ayuntamiento fue una tarea titánica que nos llevó muchos años. Conseguimos sanear las cuentas y recuperar las inversiones no fue tarea sencilla y fue necesario un esfuerzo ya no solo del gobierno local, sino de la ciudadanía. Durante el primer mandato Aníbal (Vázquez) estaba muy preocupado por ni prestar mejores servicios y promover invesiones para mejorar la calidad de vida de los vecinos. Recuerdo que un día, de esos en que la deuda parecía que te ataba de manos, me cogió y me dijo que la gente nos iba a echar del Ayuntamiento a gorrazos. Por suerte los mierenses valoraron y comprendieron el compromiso de este equipo.

–Al final del pasado mandato llegaron a calcular que estaban en ejecución o programados por proyectos por valor de 20 millones de euros. ¿Cómo valora este flujo de inversión?

–Pues sí, fueron 20 millones; y ahora tenemos sobre la mesa otra fase muy importante con el nuevo polideportivo de Oñón, la construcción de la nueva piscina al aire libre, la ciudad del Tenis en Turón, el asfaltado de más calles, como Alfonso Camín… Solo en estas actuaciones hablamos de más de 6,5 millones de euros.

–Hemos perdido con los remanantes…

–El problema de los remanentes se resume en una palabra: burocracia. Por eso las inversiones se retrasan, porque ejecutar las inversiones es una prueba de obstáculos. Los Ayuntamientos estamos al borde del colapso por el laberinto en el que se convierten los procedimientos para conseguir financiación europea. Nos entierran en papel y en procedimientos interminables.

-¿Confía en que el Estado alumbre un nuevo sistema de financiación de las administraciones públicas que descongestione a los ayuntamientos?

–Sin más medios y menos burocracia los Ayuntamientos vamos al colapso. La situación es insostenible. No se trata de confiar, se trata de reclamar lo que es justo y necesita la administración más próxima a las necesidades de los ciudadanos.

-¿Perderá Mieres la batalla de la parada del AVE, como sucedió con el grado de Deportes?

-Vamos a ganar la batalla del AVE. Estoy convencido. Ya conseguimos que Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) invierta más de dos millones de euros en ampliar y modernizar la estación de Renfe y vamos a conseguir que pare el primer y el último AVE que salen de Asturias. El Principado ya lo está defendiendo en Madrid.

-¿Qué argumentos ponen sobre la mesa?

–No hay excusas para rechazarlo. Son apenas unos minutos que son oro para el futuro de las Cuencas. El año pasado viajaron en tren a Madrid más de 12.000 personadel territorio, ahora con el AVE se puede multiplicar esa cantidad. Es clave para las empresas, para seguir generando actividad y empleo.

-¿Es suficiente con que el campus de Mieres potencie su actividad investigadora? ¿Debe asumir Mieres que Barredo nunca tendrá más de unos pocos cintos de alumnos tras más de 130 millones de inversión?

-El campus tiene que ser una fábrica de conocimiento y una locomotora de innovación. Eso es lo que necesitamos. Y lo conseguimos con grados y con los centros de investigación. Lo importante es que el campus más moderno de Asturias tenga el protagonismo que le corresponde. Ahora tenemos que hacer realidad el Centro de Innovación en Materias Primas y Minería Verde. Es nuestro próximo objetivo.

-¿Qué pasará con la cabaña ganadera si a medio plazo las juntas vecinales de Babia logran finalmente impedir que los rebaños de Mieres pasten en León , en el puerto Pinos?

-El juzgado ha rechazado la ejecución provisional de la sentencia y el Ayuntamiento va a mantener la batalla para defender los intereses de Mieres. Y lo vamos a hacer hasta el final.

--¿Hunosa asegura que la combustión de CSR (residuos) en La Pereda no será nociva para la salud? ¿Se queda tranquilo?

–Nuestra posición es clara: rechazamos el CSR en La Pereda. Dicho esto, la competencia es autonómica y han autorizado el proyecto. A partir de ahí nosotros vamos a ser muy exigentes para que se cumplan todas las limitaciones y, sobre todo, para que La Pereda tenga controles más ambiciosos que los que exige la normativa. Hunosa tiene la oportunidad de construir la central más avanzada de Europa y la más ambiciosa en términos de control ambiental y salud pública.

-En 13 años de gobierno no han logrado aprobar el nuevo plan urbano ( PGOU). ¿Cómo se explica?

–En Asturias la media son 20 años para aprobar un PGOU. Antes le hablaba de la burocracia. Este es otro ejemplo. Soy consciente que no se puede aprobar un Plan General de Ordenación Urbana de la noche a la mañana porque hay que revisar muchas cosas y deben existir unos procedimientos de control que permitan revisar una materia compleja con todas las garantías. Dicho esto, lo que no puede ser es que se conviertan en la obra del Escorial. Así no se puede gobernar ni planificar el futuro de un territorio.

-El paradigma de la “ciudad de los 15 minutos” parece hecho a medida para Mieres. ¿Debe la ciudad apostar sin complejos por una reconversión hacia el modelo de ciudad dormitorio?

-Mieres tiene que apostar por ofrecer calidad de vida, vivienda para jóvenes y unos servicios públicos capaces de dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía. Tenemos una buena posición de partida: somos el sexto municipio más grande de Asturias, tenemos escuela de bebés, una potente red de colegios e institutos, campus universitario, centros de salud por todo el territorio y hospital. Tenemos dos residencias para personas mayores y centros de día, una buena infraestructura deportiva… Somos uno de los municipios más seguros de Asturias y estamos a 20 minutos de Oviedo o Gijón. Vamos a seguir trabajando para mejorar esta posición, para ofrecer más calidad de vida, para ser más atractivos para conseguir que familias y jóvenes apuesten por nuestro concejo para vivir. Ahora bien, también queremos conseguir inversiones empresariales, poner en marcha nuevos proyectos capaces de crear empleo y generar riqueza. Es otra de nuestras prioridades. Tenemos que aprovechar el talento y ofrecer expectativas de futuro.

–En pocos meses todo indica que en Mieres ya no se extraerá más carbón. ¿Hay que plantear nuevos usos para el lavadero del Batán a medio plazo?

-Hunosa ha presentado un nuevo proyecto para transformar la instalación en un centro de recuperación de materias primas y minerales para empresas siderometalúrgicas. Ahora tienen que ponerlo en marcha. Es un tema que me preocupa y Hunosa lo sabe. Si los proyectos no avanzan habrá que sentarse a valorar como se puede integrar este espacio en la zona urbano.

-¿La presencia de dirigentes de IU en el gobierno regional ha aliviado la sensación del abandono por parte del Principado que viene denunciando el gobierno local?

-La presencia de compañeras y compañeros de IU Mieres en el Gobierno asturiano es siempre una buena señal y una garantía de compromiso con este municipio, pero la ciudadanía nos va a valorar dentro de tres años por los resultados que obtengamos. Nosotros seremos exigentes esté quien esté en el gobierno autonímico.

-No le preguntado como ha sido la adaptación a la nueva responsabilidad. Cuenteme.

-Ocupar la alcaldía no es tarea sencilla, es una responsabilidad enorme. Y sustituir a Aníbal es una tarea imposible, pero cuento con un equipo de gobierno solvente y capaz que se está dejando la piel para conseguir los objetivos de este mandato. Gobernamos desde el sentido común y el respeto. Eso nos lo dejó grabado a fuego Aníbal.

-¿Con qué te quedas de estos meses en la alcaldía?

-Con el cariño y la comprensión de la ciudadanía, son el jugador número doce del gobierno de Mieres. La gente me para por la calle y me traslada su apoyo. Es mucho el cariño que recibo y estoy muy agradecido.

