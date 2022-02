La izquierda en Mieres y las privatizaciones

Con la hipocresía que últimamente viene caracterizando a Izquierda Unida y al Partido Socialista de Mieres, diciendo y haciendo un día una cosa y al siguiente la contraria, todo ello como si no pasara nada o pensando que los ciudadanos somos fácilmente manipulables, se han enzarzado a costa de las palabras “privatización” o “externalización” –según les convenga a la izquierda utilizar en cada momento– en un cínico debate sobre el servicio de limpieza del Ayuntamiento de Mieres.

En el intento de justificar lo injustificable ideológicamente no le han faltado al Alcalde, Aníbal Vázquez, apoyos personales inquebrantables en su viraje al respecto de “la privatización del servicio de limpieza en Mieres del Camino”. Lo que realmente no parece a todas luces necesario puesto que este modelo de prestación de servicios públicos a través de empresas externas no es ni la primera ni, seguramente, será la última vez que sea utilizado en nuestro concejo por el gobierno de Izquierda Unida, como lo había hecho anteriormente el Partido Socialista.

Si bien, haciendo uso de su maquinaria propagandista y manipuladora, tratan de hacernos creer que no se trata de una privatización, sino que es una externalización momentánea “que solo va a durar diez años”. A ello añaden la manida disculpa estrella de Izquierda Unida de Mieres sobre la famosa Ley Montoro para justificar falsamente la no contratación de personal en el Ayuntamiento. Pero, por cierto, no dudaron en solicitar su uso para sanear las arcas municipales que ellos mismos, en cogobierno con el PSOE, se habían encargado de esquilmar con sus continuos derroches.

Con estos antecedentes y con el Alcalde “amenazando” desde hace varios años con la contratación de tres o cuatro superfuncionarios e, incluso, aprobándose Ofertas de Empleo Público, se demuestra claramente su incapacidad para la gestión del servicio de limpieza municipal y su clara intención de privatizar el mismo en la capital del concejo sin atajos pero con disculpas.

La realidad es que el concejo de Mieres está sucio, muy sucio. Podríamos analizar el porqué de dicha situación. ¿Somos solo los ciudadanos con nuestros comportamientos incívicos los que ensuciamos o durante años se ha ido demostrando la incapacidad de Izquierda Unida para organizar y gestionar adecuadamente los recursos personales y materiales de un servicio como la limpieza y recogida de basuras?

Todas estas disquisiciones para llegar a la posibilidad de privatizar el servicio de limpieza del casco urbano de Mieres y establecer un modelo mixto de gestión en esta área. Y ciertamente en el Partido Popular de Mieres llevamos años planteando la fórmula de la privatización como una solución viable de mejorar determinados servicios municipales. Lo hacemos sin debates cínicos que solo plantean los filibusteros que durante las últimas décadas no han sabido dar respuesta al problema de la falta de limpieza del concejo, pero sí han optado en numerosas ocasiones por la privatización en otros ámbitos como la siega de sendas, la poda de árboles, la depuración del agua, el control de contadores de agua, la recogida selectiva de los residuos, la limpieza de edificios municipales y colegios, el mantenimiento de los gimnasios, todos los servicios en órganos municipales como la Residencia o el Centro Ocupacional de Cardeo, una multitud de contratos de obras así como sus respectivos proyectos, a lo que podríamos añadir unos largos puntos suspensivos acompañado de un etcétera.

Desde el Partido Popular venimos analizando con detenimiento este tema y tras hablar con vecinos y técnicos en la materia creemos firmemente en la posibilidad de dar respuesta a la falta de limpieza y mantenimiento en las calles y espacios públicos estableciendo la privatización de la limpieza en el casco urbano de Mieres del Camino, lo que permitirá con una buena organización de la plantilla municipal adscrita al área, unido a los medios técnicos existentes e incluso incrementados en lo que fuera necesario, mejorar la limpieza del resto del concejo que actualmente también presenta múltiples carencias.

Y siendo ambiciosos en esta nueva organización, entendemos que es el momento de planificar un servicio de atención inmediata para emergencias que podría compaginarse con campañas intensivas para el aseo de aceras y la eliminación de pintadas, así como el baldeo de calles, promoviendo que paulatinamente la imagen del municipio de Mieres sea acorde a los impuestos que pagamos los que aquí vivimos.

Los vecinos nos piden soluciones y acciones para resolver sus problemas y no cinismos ideológicos, mentiras y falsas promesas para tapar la incapacidad y las políticas trasnochadas de la izquierda gobernante en Mieres durante cuarenta años que nos han situado en los niveles de suciedad, desempleo, pérdida de población y nivel impositivo que tenemos en la actualidad y que nos coloca en una mala posición dentro de Asturias, ¡que ya es decir!

Por último, yo no voy a justificar con esta tribuna ni a salir al rescate del Alcalde, como hacen otros, de algo en lo que el Partido Popular de Mieres creemos firmemente como es la privatización o externalización de determinados servicios que bien por la incapacidad de gestión, su complejidad o por falta de medios y personal no se pueden atender directamente desde la propia Administración.

La llegada del nuevo año 2022 es, sin duda, un buen momento para que, de una vez por todas, sin complejos y con ilusión, trabajemos todos para que el futuro cierto que el concejo de Mieres se merece sea una realidad.