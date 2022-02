Cronología de una muerte anunciada

El tan deseado “Grado de Deportes” no se implantará en el campus de Mieres por, a mi entender, una decisión más que discutible del Rector Villaverde y la complicidad del Presidente Barbón.

Lamentablemente, era una muerte anunciada pero no deseada por los vecinos de las Cuencas y, muy especialmente, por los de Mieres, dada la serie de acontecimientos que se iban sucediendo alrededor de la titulación y su ubicación. La nula apuesta por parte del Gobierno socialista del Principado con una semántica engañosa para que parezca como “hacer que hacemos” hablando continuamente de apostar por el campus de Mieres sin que se ejecutase ninguna acción real que apoyase dicha apuesta, unido al cambio de Rector, han conseguido que el magnífico campus universitario de Mieres siga en la indolencia y abandonado a su suerte.

La ilusión comenzaba cuando se inauguró el nuevo edificio del campus allá por el 2005, se mantuvo con la implantación del Soft Computing en el 2006 y la nueva titulación de Ingeniero Técnico Forestal, continuó una década después con las declaraciones electoralistas de la consejera de Educación socialista, Ana González, comprometiéndose a elaborar un Plan Estratégico para el campus de Mieres, siguió con los planes de los distintos rectores, resaltando el de Santiago Granda que en el año 2017 anunció la posibilidad de implantar el grado de Deportes y que Mieres podría ser una ubicación perfecta para el mismo, y finaliza con el actual Rector, el señor Villaverde, el cual ya apuntando desde su elección más maneras políticas que las propias de gestor universitario, presenta un borrador de Plan Estratégico para el Campus de Mieres a los sindicatos ninguneando al Alcalde, así como al resto de grupos con representación municipal, como entiendo que es preceptivo y como lo habían hecho sus antecesores que, al menos, sabían guardar las formas.

Llegados a este punto es conveniente y necesario hacer un resumen cronológico de las propuestas y acciones que desde el Partido Popular hemos llevado a cabo en defensa del campus universitario de Mieres a través de mociones ante el Pleno del Ayuntamiento, proposiciones No de Ley en la Junta General del Principado y continuas apariciones en diferentes medios de comunicación. Algunas de ellas conviene recordar para entender el porqué de nuestro hartazgo y posicionamiento actual.

Ejemplo de ello son la propuesta de Nuevas Generaciones del Partido Popular del Caudal y Nalón solicitando el transporte universitario de nuestro campus a otros campus de Asturias; la denuncia del Partido Popular de Mieres en 2015 del aplazamiento del máster de Caminos y en ese mismo año, la petición a la consejería de Educación de explicación de sus planes para el campus de Mieres, la propuesta de ubicar un Centro Específico de Alto Rendimiento Deportivo en el concejo así como la especialización de los polideportivos municipales relacionado todo ello con el campus; también pedimos, entre otras cosas, al Alcalde más carácter para exigir que se hiciesen realidad los compromisos con nuestro campus y promovimos una declaración institucional en apoyo del Soft Computing ante el anuncio, posteriormente ejecutado, de su cierre.

Sin cejar en el empeño, desde el Partido Popular en 2016 pedimos plenariamente una reunión de la corporación con el recién elegido Rector, a la sazón D. Santiago García Granda, para saber qué planes tenía para el campus, moción que fue rechazado con el voto en contra de IU. Ya en 2017 reclamamos el máster de Montes, pedimos el grado de Ingeniería Civil, máster de Caminos, así como el grado de Ciencias Medioambientales, máster en Energías Renovables y máster en Logística, Transporte y Movilidad, todo ello para convertir nuestro campus en el de Ciencias de la Tierra. Y como no podía ser menos seguimos insistiendo en la implantación del grado de Deportes existiendo en esas fechas un proyecto por parte de la Facultad Padre Ossó, centro adscrito a la Universidad de Oviedo, a lo que la izquierda mierense se oponía rotundamente por la coparticipación privada-pública.

En el trienio siguiente, en reiteradas ocasiones criticamos públicamente la posible fragmentación de la titulación de Deportes, pedimos al Alcalde de Mieres una mayor contundencia, empuje y liderazgo en favor del grado de Deportes y se presentó en la Junta General del Principado una proposición No de Ley para que los partidos políticos se definiesen al respecto. Curiosamente Aníbal Vázquez, agradece nuestro apoyo, se inicia la campaña municipal de cartelería y se moviliza a la sociedad civil en defensa del mismo.

En enero del año 2021, viendo la pasividad de todas las instituciones y ante las elecciones al rectorado, presentamos una moción plenaria para que una representación de la corporación encabezada por el Alcalde solicitase una reunión con los candidatos a Rector, impidiéndolo Izquierda Unida con su voto en contra por entender que no era necesaria aunque nos estuviésemos jugando el futuro del campus de Mieres. Ya por entonces desde el Partido Popular denunciábamos la poca contundencia de Izquierda Unida en la defensa del grado de Deportes y la conformidad con el nuevo Rector y sus insignificantes proyectos para nuestro campus.

Lo que se veía venir se convierte en una realidad, que no por anunciada es deseada, y se inicia el año 2022 con la presentación por parte del Rector, D. Ignacio Villaverde, de un nuevo Plan Estratégico que acaba con todas nuestras ilusiones respecto al desarrollo del campus universitario de Mieres. El anhelado grado de Deportes se va para Oviedo, desaparece Geomática y la Ingeniería Técnica de Minas de nuestro Campus, ésta última con el añadido de una engañosa fusión y conversión en grado de Energías Renovables. Se perpetra así el engaño a los ciudadanos de las Cuencas. Y ello con la aquiescencia de nuestro Alcalde y su equipo de gobierno apoyados por el Partido Socialista mierense que con el conformismo que les caracteriza se resignan y doblegan ante una injusticia de tal calibre, lo que no nos asombra dado que es su forma de comportarse desde que desgobiernan el concejo de Mieres.

El Partido Popular no va a blanquear la pasividad y complacencia de la izquierda en Mieres que ya venimos advirtiendo durante años, demostrando el nulo peso político que tienen Aníbal Vázquez, Izquierda Unida y el PSOE de Mieres aunque sean Gobierno o cogobiernen en nuestra autonomía e, incluso, en España. Con unos carteles, una Feria del Deporte que han dejado prácticamente morir y la prudencia y paciencia no son suficientes señor Alcalde. Por ello no nos sumamos a la foto de un Alcalde noqueado y sorprendido y un Partido Socialista erre que erre pidiendo un Plan Estratégico (ya les vale la frasecita), que pretendían para cubrirse ante la noticia de que el tan ansiado grado de Deportes no venía para Mieres.

Pero desde el Partido Popular no nos rendiremos y seguiremos luchando, apostando y proponiendo para que nuestro campus sea un referente mal que le pese a un rector que impone medidas arbitrarias e injustificadas donde los criterios de rentabilidad se ningunean con el beneplácito de quienes deberían desenmascarar lo que la Universidad pretende hacer con el campus de Mieres bajo el pretexto de catalogarnos como el campus de Ciencias o Ingeniería de la tierra y los Recursos Naturales pero sin la valentía de trasladar a Mieres todas las titulaciones ya implantadas relacionadas con ello, como por ejemplo Geología.

Todo esto amparado por un Presidente autonómico socialista y, no nos olvidemos, de la cuenca hermana cuyo silencio ante los acontecimientos relatados es sinónimo sin duda de beneplácito con quienes pretenden destruir uno de los pilares del desarrollo de las cuencas mineras amparándose en una autonomía universitaria cuyos recursos económicos-financieros proceden de los presupuestos regionales.

Definitivamente, ¡ya les vale de engaños!