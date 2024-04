Bildu: un gran resultado electoral no garantiza la homologación política

El resultado de EH Bildu en las elecciones vascas de la semana pasada solo puede calificarse de éxito. Finalmente no logró superar al PNV en votos, aunque lo igualó en escaños. Y tampoco podrá gobernar, como ya estaba previsto. Pero la formación, en realidad una federación de partidos, obtuvo 27 representantes en el Parlamento, el mejor número de su historia. Cinco años después del desarme definitivo de ETA, y más de 14 desde su último asesinato, los herederos políticos de Batasuna se constituyen por primera vez en alternativa a las fuerzas que han ejercido el poder en la comunidad. Pero no todos están convencidos de que ese espacio político sea ya homologable al resto de opciones.

Durante la campaña vasca, Bildu fue de más a menos. Y su candidato a lendakari, Pello Otxandiano, concentró las miradas después de que se negara a describir a ETA como "banda terrorista". No le supusieron un gran desgaste electoral, pero esas declaraciones hicieron tambalearse el andamiaje sobre el que viene sosteniéndose la normalización política de la llamada izquierda aberzale, que el PSOE de Pedro Sánchez propicia desde que Bildu le dio sus dos votos para sacar adelante la moción de censura contra Mariano Rajoy en 2018.

La sinceridad de Óscar Puente

Uno de los dirigentes del PSOE que más claro ha hablado sobre este asunto ha sido el ministro de Transportes, Óscar Puente. En sede parlamentaria, y después del acuerdo del PSN y EH Bildu para arrebatarle a UPN la alcaldía de Pamplona, le dijo a un diputado del PP: "En pocos días habrá en España una alcaldía más progresista en nuestro país. No tengo ningún problema en que un partido progresista democrático de este país se haga con una alcaldía de una capital de provincia de España. Ninguno". Pese a esa inequívoca voluntad, la reinserción de Bildu sigue siendo un tema incómodo para los socialistas, como lo demostraron sus protestas después de que Otxandiano rechazara llamar organización terrorista a ETA.

De hecho, fuentes de la dirección socialista marcan distancias con ese mundo. "Siempre hemos dicho que en Bildu hay algunos resortes que todavía tienen un camino por recorrer. El PSOE no gobierna en ningún lugar con Bildu. ¿Votamos con ellos? Sí. Para subir pensiones, salario mínimo… Para mejorar la vida de la gente", subrayan. Pero los socialistas también defienden que, tras varios años sin ETA, es hora de normalizar la situación: "El camino que se inició con la desaparición de ETA, aunque el PP se resista a conceder que ETA desapareció, es el mismo que se ha dado en otras sociedades que han vivido el fenómeno del terrorismo político. Es un camino de recuerdo y honor para las víctimas, de memoria, de reconciliación y normalización. En esa ruta siempre encontrarán al PSOE".

Pero tras el "traspiés" de Otxandiano las víctimas de todo color político ven reforzadas sus reticencias sobre la homologación de Bildu. "La exigencia más importante de ETA era que su brazo político pudiera volver a las instituciones, ya lo han conseguido y cada vez tienen más fuerza electoral porque la gran mayoría de la sociedad vasca tiene muchas ganas de pasar página del terrorismo sin preguntarse qué hacían cuando ETA mataba a sus vecinos", dice Consuelo Ordóñez, hermana del concejal del PP asesinado en 1995 Gregorio Ordóñez y presidenta de la asociación de víctimas Covite.

Los jóvenes y la violencia

La versión del PP es similar. Fuentes de la dirección del partido creen que las elecciones vascas de la semana pasada suponen un punto de inflexión en la homologación de Bildu como fuerza política. "Están completamente homologados por dos razones. Primero, porque ningún joven de, pongamos, 35 años para abajo los relaciona con ninguna connotación violenta. Y segundo porque Sánchez los ha querido homologar, a pesar de que no han cumplido los requisitos que se nos piden al resto", sostienen esas voces. Esos requisitos serían ya ni siquiera la condena explícita del terrorismo, sino que al menos "Bildu reconociera que ETA asesinó en democracia, y que en democracia no está justificado ni un solo asesinato".

Por ese motivo, los populares creen que no tiene las mismas implicaciones pactar por ejemplo con el PNV que con Bildu. "Moralmente no es lo mismo, aunque ahora tengan un discurso muy hábil. Dicen una cosa diferente en Madrid, donde ocultan su condición independentista y no hablan de los presos, que en el País Vasco. Y además han conseguido algo fundamental: convertirse en la referencia vasca en Madrid, por encima del PNV", subrayan desde Génova..

Para Eduardo Madina, exdirigente del PSOE y víctima de ETA, Bildu tampoco es un partido comparable a los demás. "No lo es. Hay un sector de la sociedad vasca que les ha votado más que nunca, pero el volumen de votos no es decisivo en ese sentido", sostiene. "A Bildu hay que exigirle que rompa de manera definitiva con la cobertura política que la izquierda aberzale dio a los asesinos. Que haga una enmienda a la totalidad con lo que sucedió en el pasado, y que sea completa y definitiva. Las torpezas verbales de su candidato indican que aún tienen mucho lastre sobre los hombros, y eso deja claro que Bildu no es Coalición Canaria, o ERC, o el BNG; tiene otro origen y procedencia y convendría valorarlo", asegura Madina.

