Rosalía ha vuelto a hacer uso de las redes sociales para lanzar una canción a lo más alto sin ni siquiera haberla estrenado. La estrategia que llevó a ‘Despechá’ a los grandes éxitos del momento y que ha provocado que su videoclip ya sume más de 274 millones de visualizaciones parece que sigue funcionándole a la catalana, consagrada como una de las cantantes más importantes del año 2022.

Hay que remontarse a los meses de verano, cuando la artista se encontraba inmersa en plena gira por España, para recordar cómo Tik Tok se llenó de vídeos y coreografías que pedían a gritos que saliera a la luz la canción entera. Con tan solo un corte de escasos segundos se auguraba uno de los éxitos más grandes de La Rosalía, unos meses después de haber lanzado su disco ‘Motomami’ -su Despechá pasó a formar parte de las canciones que conformaron la extensión del disco, ‘Motomami +’.

Aquella canción la hizo prácticamente del público, que fue quien eligió el nombre definitivo y puso la canción de moda antes de lanzarla. Así es como funcionan muchos de los artistas de la escena urbana actual: dejan a sus seguidores más fieles con la miel en los labios y se viralizan hasta alcanzar a todos los usuarios posibles de las redes sociales. Y tras un tiempo sin sacar música, parece vuelve en lo más alto. Hace unas semanas la propia cantante filtró un fragmento de lo que podía parecer su nueva canción a través de su Tik Tok sin añadir nada más al respecto. En seguida, el audio se hizo eco y la gente empezó a compartirlo en sus perfiles, a la espera de que saliera cuanto antes a la luz.

27/1 pic.twitter.com/DJ5klD0pgN — R O S A L Í A (@rosalia) 23 de enero de 2023

Unas tres semanas después, parece que Rosalía cumplirá con el deseo de sus fanáticos y lanzará ‘LLYLM’ el 27 de enero. Esta nueva canción será en inglés -al menos la parte filtrada lo es- y sus siglas se corresponden a la frase ‘Lie like you love me’. Aunque en Tik Tok lo dejara caer hace más de cinco días, no lo anunciaría de manera directa hasta el 23 de enero.