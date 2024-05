Coses que toos podemos facer pol asturianu (ensin necesidá d’usalu y a coste 0)

"¿Qué puedo facer yo pa salvar l’asturianu?". Ye ésta una entruga que me fixeron munches veces; que nos fiximos munchos a nós mesmos otres tantes. La respuesta, paezme, tien poco que ver colo que solemos discurrir. Munchos piensen (o pensemos en dalgún momentu) que ye faciendo un poemariu o una novela como se pon un granín de sable nel monte de la salvación d’un idioma. Ye falso. Pa salvar l’asturianu nun tienes que saber escribir, nin siquiera tien por qué prestate lleer. Al contrario, venceyar idioma a cultura o a lliteratura ye, na mio opinión, de les peores coses que se puen facer pa salvalu. Salvar un idioma ye dalgo fácil si toos ponemos de la nuesa parte; munches veces inclusive ensin necesidá d’usalu. ¿Pero cómo facelo? Ye cenciello. Val con cambiar unes cuantes actitúes que tenemos metíes na mollera, una especie de "microsupremacismos" a desactivar. Nun mos cuesta nada, nin siquiera tenemos que cambiar d’idioma; porque anque nun seyas asturfalante, hai munches coses pues facer pol asturianu dende yá mesmo:

1. Si pola razón que seya organices xornaes (o participes nunes) sobre cualquier tema y de los 6 ponentes que van consideres escandaloso que nun heba nenguna muyer, considera igual d’escandaloso que nun heba una o delles persones asturfalantes (y garra les midíes afayadices pa solucionalo) Hai asturfalantes a puñaos pa falar de lliteratura y música, pero tamién de física, de rellaciones internacionales o d’hestoria.

2. Cuando te pasen una encuesta de satisfaición sobre cualquier serviciu, pon siempre n’observaciones que te prestaría tener esi serviciu n’asturianu. Anque tu nun lu vaigas a usar, quies que tea disponible pa otros. Puedes poner, por casu, "mui bona comida, una pena que’l menú nun tea n’asturianu" o "Prestosu muséu, tristemente nun tien la información n’asturianu". Na mesma llinia, si la encuesta ye sobre un productu o serviciu que sí ta n’asturianu disponible, empondera’l fechu de que tea.

3. Si formes parte de cualquier coleutivu (asociación de padres, partíu políticu, comunidá de vecinos...) defende’l fechu de que s’use l’asturianu como una llingua más, como una ferramienta d’integración y respetu. Rotulación, comunicaos internos, versión de la web... etc.

4. Si tienes una empresa o yes autónomu pues usar l’asturianu na rotulación. Si yes llibreru, dedicar una parte del escaparate a los llibros n’asturianu. Si yes tenderu, poner n’asturianu tamién los nomes de les coses (pixín/rape, xarda/caballa... etc.), si tienes un bar guarda esos cartelos tan prestosos de "homes", "muyeres", "acutao"...

5. Si tienes cualquier conversación sobre Asturies, cultura, lliteratura, hestoria, derechos humanos o cualquier otru tema, aprovecha pa visibilizar l’asturianu. Ye importante que se dea a conocer y se tome conciencia de la falta de derechos que sufrimos los falantes o de la importancia cultural de la llingua.

6. Si te llames Juan, nun yes Xuan nin Joan, nin John. Del mesmu mou, ye Mieres del Camín o non Mieres of the Road o Mieres del Camino. Como ye Les Vegues y non Las Vegas, a nun ser que teas xugando al póker. L’esfuerzu d’usar los topónimos como son de verdá nun cuesta nada y val de muncho.

7. Si t’animes a falar, failo ensin mieu. Pues empezar per dexar de dicir "Gracias" y dicir "Gracies". Piensa que por mal que fales asturianu, el peor asturianu ye’l que nun se fala.

8. Si tienes fíos, mandalos a l’asignatura d’asturianu y fai lo posible porque s’eduquen nesti idioma. Compra-yos llibros y materiales pa ello.

9. Siguir pensando y discurriendo: ¿Qué más puedo facer? Esta llista nun ta completa. Pensando y faciendo podemos dir avanzando. Intentar, de manera natural, dir cambiando les nueses actitúes hacia la llingua y puxando pola so visibilización y usu. Un poco como se fixo (anque por desgracia non abondo) cola llucha feminista. Nun fai falta ser muyer pa ser feminista, tampoco falante d’asturianu pa lluchar pola oficialidá. Trátase namás, nos dos casos, de lluchar por un poco más d’igualdá.

