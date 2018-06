El TAD da la razón al Colunga en el partido suspendido contra el Langreo

El Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) dejó sin efecto la sanción de tres puntos y multa de 750 euros al Colunga, impuesta por el Comité de Competición y refrendada por el Comité de Apelación de la Federación Española de Fútbol, tras la no disputa del partido de la jornada 31 contra el Langreo, por coincidencia en las equipaciones. La resolución del organismo gubernamental es definitiva en vía administrativa, aunque caben recursos contenciosos-administrativos, que deberán ser registrados en un plazo de dos meses. Esta decisión puede dar un vuelco a la clasificación regular, ya que sin esos tres puntos el Langreo perdería su derecho a jugar la próxima Copa del Rey, en favor del Marino de Luanco. Además, los dos clubes habrían jugado el "play off" a Segunda B en orden inverso.

"A nosotros el segundo puesto no nos lo va a quitar nadie, ni tampoco la Copa del Rey. No entenderíamos por qué tendría que ser así porque nosotros el partido contra el Colunga no lo perdimos", aseveró el presidente del Langreo, Víctor Fernández. Su homólogo en el Marino, Luis Gallego, afirmó que "si cambia la clasificación tendríamos que jugar la Copa. Para nosotros es muy importante porque supone una gran inyección de dinero". Si bien, ambos dirigentes coincidieron en que "esperarán a que se pronuncie los organismos correspondientes", con el matiz del Langreo, que hoy se juega el ascenso a la categoría de bronce contra el Orihuela. "No lo hemos valorado demasiado porque estamos centrados solo en el partido de hoy", apuntilló Fernández.

En su condición de segundo, el Langreo no solo tiene derecho a jugar la próxima Copa -por la condición de filial del Vetusta-, sino que se benefició de jugar contra cuartos clasificados y tener el factor cancha en la promoción a Segunda B. Mientras tanto, el Marino se enfrentó a otros terceros, y aunque fue apeado en la primera ronda por el San Fernando, de haber pasado la eliminatoria nunca habría tenido la ventaja de jugar en casa.

El lío se gestó en la jornada 31. El Colunga se presentó en Ganzábal con dos equipaciones incompatibles con la del Langreo. El árbitro decretó la suspensión "tras no encontrar una solución". Entre las posibles medidas que se ofrecieron fue jugar con la segunda equipación del Langreo, como ya había sucedido en otras ocasiones. Esta posibilidad, según el mandatario langreano, "se rechazó antes de que se ofreciera por cuestiones de patrocinador". José Ángel Toyos, presidente del Colunga, rechaza esta versión: "Nos dijeron que no estaba disponible, que la tenían mojada". El dirigente también valoró la resolución del TAD. "Llega un poco tarde, pero creo que nos da la razón porque la tenemos. Resarce la mala imagen que se nos había atribuido en estos meses", zanjó.