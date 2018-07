Siete jugadores meditan renovar por el Avilés

Varios jugadores del Real Avilés de la pasada campaña están dispuestos a escuchar al club de cara a una renovación. El Avilés no ha confirmado todavía a ningún efectivo para la próxima temporada y todavía adeuda gran parte del sueldo de la pasada. Aunque la dirección deportiva está trabajando en la confección del equipo, los impagos están retrasando los fichajes, más desde que el martes quedaran bloqueados los derechos federativos hasta que se afronte el pago de los sueldos.

El director deportivo, Alain Menéndez afirmó en su momento que hay intención de renovar a jugadores, pero poco a poco los integrantes de la plantilla van encontrando acomodo en otros clubes. El último en confirmar su marcha ha sido Omar Tranche, pero aún hay jugadores que no descartan quedarse pese a las visicitudes por las que pasaron la pasada campaña. Coutado, Pablo Tineo, Borja Piquero y Anselm todavía no tienen claro su futuro y entre sus posibilidades cabría escuchar una oferta del club blanquiazul, aunque no confirman si la hubo ya.

Caso diferente es el de Lucas Anacker, que se fue cedido al Burgos en el mercado invernal. El portero tampoco tiene claro su futuro, pero estaría ligado al Avilés por contrato. Además, el grupo francés que negocia con el club para ayudar en la parte deportiva, afirma que al menos tres de los cuatro jugadores que trajeron al Avilés la temporada pasada, Lucas, Mathieu y Thomas, estarán fuera del Avilés, y Paulo también tiene ofertas para irse del club. Aun así, el único que ya tiene equipo es el guardameta Lucas Gerard, que ha fichado por el Caudal.

El hecho es que ya son muchos los jugadores que ya no pueden entrar en los planes de la dirección deportiva del Avilés: Carlinos se fue al Siero; Luis Nuño, al Caudal; Carlos Castro, al Colunga; Expósito, al Covadonga, y Tranche, al Stadium, además de Balsera, que ya se fue a Extremadura al final de la campaña pasada. Jairo Huerta también ha confirmado que no sigue por la situación vivida en la pasada campaña, aunque todavía no tiene equipo.

Barra y Santa, los más cercanos. A falta de confirmación por parte del club, los canteranos son los que más cerca están de seguir en el Avilés. Barra, con ficha del juvenil la pasada campaña, estaría ya pendiente de firmar, mientras que Santa, que tenía ficha del filial, también estaría dispuesto a continuar en la disciplina blanquiazul. Como algunos de sus compañeros, están a la espera de acontecimientos.