El Valencia, a encarrilar la final de la Liga Europa en Londres

El Valencia afronta hoy el partido de ida de semifinales de la Liga Europa ante el Arsenal de Unai Emery con el objetivo de obtener un buen resultado en el Emirates Stadium que le permita llegar a Mestalla con opciones de alcanzar la final. Sin embargo, el equipo del asturiano Marcelino afronta este encuentro después de que dos derrotas consecutivas le hayan hecho tropezar cuando vivía su mejor momento de la temporada. Estas dos derrotas han reducido sus opciones de ser cuarto en la Liga lo que aumenta el valor de esta Liga Europa.

El conjunto valencianista afrontará la cita de Londres con una de las situaciones en las que peor se desenvolvió esta campaña: sin ninguno de sus dos mediocentros defensivos. Lesionado Geoffrey Kondogbia y sancionado el ex del Arsenal Coquelin, Marcelino deberá buscar una pareja para Parejo en el centro sin haber acabado satisfecho ni con Wass ni con Soler cuando los tuvo que situar en esa posición. El italiano Piccini, que llevaba un par de semanas de baja, y el argentino Roncaglia son los candidatos al lateral y el propio Wass y Torres al extremo. Además de los dos centrocampistas franceses también serán baja los extremos zurdos Cheryshev, lesionado, y In Lee, concentrado con la sub 20 surcoreana. Esas dos ausencias dejan a Guedes como más que probable extremo izquierdo.