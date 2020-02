El OCB, a seguir en Orense con el efecto Breogán

El Liberbank Oviedo Baloncesto tiene hoy (19 horas) una buena oportunidad de ganar algo de tranquilidad y de confianza si logra una victoria en la cancha del Ourense. El equipo asturiano podrá contar por tercera jornada consecutiva con toda su plantilla (solo tiene unas leves molestias el canterano Chuchi Rodríguez) y tratar así de dar continuidad al importante triunfo (72-66) que consiguió el sábado pasado frente al Breogán en Pumarín. Una victoria que les permitió salir de la zona de descenso a la que volvieron ayer tras la victoria del Lleida.

Un rival, el Ourense, que les trae un amargo recuerdo, puesto que fueron los gallegos los que les dejaron fuera de la Final a 4 de la pasada temporada al eliminarles en el play-off de ascenso por 3 a 0. Un Ourense que ha cambiado mucho con respecto al de la pasada campaña, pero que mantiene al que quizás sea su gran referente, el entrenador Gonzalo García de Vitoria. Un experimentado técnico que dirige al Ourense desde 2013.

Una de las grandes novedades del equipo gallego, que ronda las posiciones de play-off con sus diez victorias, cuatro más de las que tienen los asturianos, es el base Óscar Alvarado, que llegó procedente del Valladolid. El canario roza los 14 créditos de valoración de media por partido y llega en su mejor momento. La pasada jornada anotó 19 puntos y repartió 7 asistencias en la victoria (78-86) del Ourense en la cancha del TAU Castelló. El conjunto gallego cuenta también con el pívot Darko Balaban, que está cuajando una gran campaña, promediando casi 16 puntos por encuentro; y con Kevin van Wijk, ala-pívot que militó en el OCB.

El entrenador del equipo ovetense se mostró muy satisfecho con las últimas semanas de entrenamiento que está realizando su equipo. Para Javi Rodríguez es fundamental que el OCB lleve "tres semanas trabajando muy bien". "A partir del partido de Melilla (donde perdieron por 76-46), reflexionamos sobre a dónde queríamos llegar, cómo y la manera en la que teníamos que reajustar todo. Ahora, con todo el equipo al completo, es mucho más fácil trabajar, hacer rotaciones y eso nos permite hacer un trabajo específico de construcción. Se notó el día del Palma y ante el Breogán, dejando en 61 puntos antes de la prórroga al mejor equipo ofensivo de la liga. Encima ganamos, que es importante, y ha sido fundamental para recuperar la confianza", añadía el técnico.

Eso sí, advierte el gallego de que aún está todo por hacer: "Tenemos que seguir remando, no hemos hecho nada todavía, mañana (por hoy) nos enfrentamos a otro rival importante y queremos intentar ganar para salir de las posiciones en las que estamos. Todo se basa en el trabajo diario en los entrenamientos, que está siendo excelente", añadía el entrenador del OCB. Un Javi Rodríguez que insiste en la importancia que está teniendo tener a todo el mundo disponible: "Tener a toda la plantilla siempre es positivo, ya no solo por la rotación sino porque, con las bajas, tuvimos que cambiar cosas que ya no es necesario cambiar".