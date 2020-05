David Aganzo y la AFE rechazan la acusación de cohecho en su gestión

David Aganzo, presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), sale al paso de las acusaciones de cohecho en su gestión por parte de Antonio Saiz Checa, veterano empleado del sindicato, y anuncia que emprenderá medidas legales. La acusación surge de una carta enviada por Saiz Checa, actual director de Segunda B y Tercera, quien en una carta remitida a los directivos de AFE asegura que Aganzo y su secretario general, Diego Rivas, habrían obtenido documentación fiscal de Futbolistas On, el otro sindicato de jugadores, a cambio del pago de 3.000 euros a un funcionario. "Las acusaciones son absolutamente falsas", ha escrito Aganzo en su cuenta de Twitter como respuesta.

El presidente de AFE dice que defenderá su "honor" frente al que lo ponga en cuestión. "Las acusaciones son completamente falsas. Mi trabajo está exclusivamente dirigido a la defensa de los intereses de los y las futbolistas. Y defenderé nuestro honor frente a cualquiera que lo ponga en cuestión", indicó Aganzo en alusión a la carta de Saiz Checa, empleando las redes sociales.

En la misiva enviada a los miembros de la junta directiva de AFE y a su presidente, Saiz Checa se autoinculpó del presunto delito, a la vez que acusa a Aganzo de obtener fondos para conseguir de forma ilícita documentación fiscal de Futbolistas On. En concreto, señala que se pagaron a un funcionario público 3.000 euros, "cantidad que aportaron algunos miembros de la junta directiva y trabajadores de AFE" para conseguir los Modelos 037 y TF2 de la Agencia Tributaria con los que Aganzo presuntamente querría demostrar que el otro sindicato de jugadores, Futbolistas On, era un "sindicato amarillo".

Diego Rivas, el otro de los señalados directamente, se sumó a la reacción del presidente de AFE defendiendo la gestión en el sindicato: "El asunto está ya en manos de nuestros abogados. Yo estoy muy tranquilo, y también David (Aganzo) y la gente de AFE. Es totalmente falso lo que se dice en la carta", declaró en una entrevista en Cope. "Él -por Saiz Checa- puede decir lo que le dé la gana, tendrá que presentar las pruebas. Está en manos de los abogados. De las cosas que se dicen, no participo en nada", añadió.

Por su parte, el presidente de Futbolistas On, Juanjo Martínez, explicó el episodio denunciado por Saiz Checa, del que dice conocer desde hace tiempo. "Me hace recordar los años horribles que hemos pasado, sin poder decírselo a nadie. Es fastidiado. Estamos ante un caso de corrupción con técnicas de mafia italiana. Lo que dice Antonio Saiz lo llevamos denunciando desde hace tiempo en Futbolistas ON. No me sorprende, pero me asusta", expuso ayer en Radio Marca.