El piloto español Alex Palou, campeón de las Indycar Series en 2021, será piloto reserva del equipo McLaren durante la temporada 2023 de Fórmula Uno, anunció este jueves la escudería británica.

Palou, de 25 años, estará disponible para realizar sus tareas como piloto reserva "siempre que no entren en conflicto con sus compromisos en la fórmula Indycar", precisa McLaren.

El español ya participó con el equipo británico en una sesión de entrenamientos libres con ocasión del GP de Estados Unidos de Fórmula Uno, este mismo año, y pilotó el MCL35M en Barcelona y Spielberg en el marco del programa de desarrollo de pilotos.

En la fórmula Indycar, Palau ha conseguido cuatro victorias y quince podios hasta la fecha y en 2021 se convirtió en el primer español que ganaba el campeonato.

"Me emociona formar parte del equipo McLaren como piloto reserva en 2023. He probado tanto el MCL35M como el MCL36 y ha sido una gran experiencia, así que no veo la hora de colaborar en el coche del año próximo. Quiero continuar mi desarrollo como piloto y aprecio la confianza que McLaren ha depositado en mí", comenta Palau en un comunicado de McLaren.

El responsable del equipo, Andreas Seidl, destaca que Palau "impresionó en la sesión de entrenamientos libres de Austin y en los test de desarrollo de pilotos. Ha conseguido ya muchos logros en el automovilismo, especialmente el título de Indycar 2021, y es brillante que pueda expandir su papel en el equipo".