Una expulsada de Supervivientes desvela lo que comen en la isla: "Durante 10 días"

Tras su paso por Honduras y ya en casa Claudia Martínez, la sexta expulsada de esta edición 2024 de Supervivientes está usando sus cuentas en las distintas redes sociales para responder a todas las cuestiones que ha dejado su participación en el programa de Telecinco, que no son pocas. La exconcursante de 'La isla de las tentaciones’ ha sido una de las más criticadas debido a sus problemas de salud. Es por ello que, si hace apenas unas horas publicaba en las plataformas un vídeo en el que aclaraba que en ningún momento exageró las dolencias que sufrió, tal y como especulaba una parte de la audiencia, ahora ha compartido con sus seguidores más contenido aclarando que es lo que más le ha sorprendido del programa.

Porque sí, se pasa mucha hambre y el arroz que se come no es el mejor del mundo, como ha empezado diciendo. “Estuvimos 10 días comiendo arroz más o menos. Supongo que lo habréis visto y si no os lo recuerdo porque eso fue muy duro porque no teníamos fuego y teníamos que poner la olla de arroz al sol con agua y al final del día estaba “hecho”, aunque estaba duro como una pared”, relataba la superviviente. Sin embargo, esto no fue lo peor para ella.

A todas horas

Hubo otra situación que hizo que su paso por Honduras fuera todavía mucho más complicada, un auténtico horror. Se trata de la humedad. “No sabéis la humedad que había. Yo me lavaba el pelo en el agua de mar a las 2-3 de la tarde para irme a dormir con el pelo seco. Y el pelo se me secaba, pero, por la noche volvía a estar mojado de la humedad que había. Normalmente dormía con una sudadera o con camisetas y estaban empapadas. Era horrible” confesaba a sus seguidores la joven concursante no sin olvidarse tampoco de lo lento que pasaba el tiempo, un tiempo que, por otro lado, ha dicho que calculaban gracias al sol. “Sabíamos la hora por el Sol. Sabíamos más o menos a la hora a la que nos recogían y calculábamos: “vale son 7 u 8 horas más en España”, según el mes en el que estuviéramos, entonces son la dos y calculábamos que era la hora de comer, por ejemplo… Y así como dato, aunque supongo que os lo podéis imaginar, pero de verdad ahí no pasaban las horas”, añadía.

Y, aunque el vídeo empieza mencionando las partes más negativas del reality, no todo fue tan malo como parece. Hubo momentos, situaciones, que sí se pueden salvar porque realmente le gustaron. “En cuanto a los animalitos yo estaba súper contenta, la verdad, sabéis que me encantan los animales y había un montón de iguanas, tanto iguanitas bebés como iguanas gigantes. Los primeros días me daban más respeto, pero ya luego… ¡Las amo! Y es verdad que como había un montón de hojas y teníamos que ir de un lado para otro, se las escuchaba pasar y me metían unos sustos que yo iba todo el rato gritando. También había un montón de cangrejos que ya luego nos dimos cuenta que cuando había tantos era porque venía una tormenta”, explicaba en redes sociales la joven.