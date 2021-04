Luis Rueda, entrenador del Avilés: "En un campo como el nuestro debería entrar más público"

Al entrenador del Avilés, Luis Rueda, le parecen pocos los 300 espectadores que podrán acudir el domingo al partido frente al San Martín. “Con un campo como el nuestro podríamos tener un apoyo más importante”, señaló Rueda, que propone afrontar la segunda fase de la temporada sin presión añadida: “Estuvimos fuera del play-off, conseguimos clasificarnos con trabajo y buena puntuación. Así que ahora toca disfrutar el momento”.

Luis Rueda relativiza el parón de dos semanas de su equipo: “Tiene su parte buena y su parte mala. No me gusta parar en plena competición, pero por otra parte nos ha venido bien para ajustar gente que nos va a faltar el domingo y para recuperar jugadores lesionados o que terminaron con molestias en Ceares”. Sobre el objetivo señaló que “no partimos de cero, vamos con desventaja respecto a otros equipos, pero con la misma idea: solo tenemos en la cabeza el San Martín, no me planteo ningún objetivo a largo plazo”.

“Presión tenemos todos”, recalca Rueda. “Depende del carácter de cada uno, pero hay que disfrutar este momento. Hay que tener en cuenta que estuvimos fuera del play-off, así que ahora hay que afrontar esta liguilla sabiendo que vamos a enfrentarnos a los tres mejores del otro subgrupo”. Por ejemplo, el San Martín: “Es un equipo muy fuerte físicamente, muy peligroso porque, junto con el Caudal, es el que tiene 15, 16 o 17 futbolistas muy parecidos. Eso le hace tener muchas alternativas en sistemas y alineaciones. Es un rival difícil porque es potente, fuerte, con jugadores con mucha envergadura”.

El domingo, Luis Rueda no podrá contar con Pato y Albuquerque: “Las bajas siempre trastocan y si son de jugadores que hasta ahora ha sido casi insustituibles, más. Pero me preocupan cero. Sólo me ocupa quién los pueda suplir y cómo podamos adaptarnos a esas bajas. Vamos a pensar en positivo, en que de esta manera ganamos a dos jugadores para el resto de la competición”. Sobre la vuelta de Vitolo señaló que “lo veremos en los últimos entrenamientos. Gracias al parón hemos podido recuperarlo y casi no tiene ningún tipo de molestia. Tenemos que valorar cuánto tiempo puede jugar”.

Rueda se alegra de la vuelta del público al Suárez Puerta, pero lamenta la limitación: “Ojalá pudieran estudiar los porcentajes. Contando con distancia de seguridad partimos con una desventaja grande. La ciudad de Avilés merece más. Por estadio, con un protocolo claro podrían entrar más de 300 espectadores. Porque están entrando 300 en campos para mil espectadores, lo que tiene bastante más peligro que dos mil en un campo de seis mil. Podríamos tener ese apoyo que para nosotros sería muy importante”.