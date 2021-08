El Oviedo se une a los grandes y vota en contra del fondo de inversión de LaLiga

En un comunicado oficial, hecho público poco después de las ocho de la tarde, el Oviedo justificó se negativa señalando que “no está en desacuerdo con el concepto general, sino con la forma en la que ha planeado y ejecutado la operación”.

Las razones que aduce la entidad azul para su voto negativo son: “Por entender que era necesario realizar una licitación abierta y transparente, con la cual se podría haber logrado un acuerdo más beneficioso para todos los clubes”. En segundo lugar, por estar en desacuerdo con los criterios de reparto por los que “el Real Oviedo resulta perjudicado a nivel competitivo con respecto al resto de los equipos de la misma categoría”. Mientras al club azul le corresponden alrededor de 12 millones, el Sporting se hace con 24.

A pesar de su voto en contra, el Oviedo asegura que “analizará detenida y cuidadosamente el apartado financiero para tomar la decisión de aceptar o no participar en el acuerdo, para no tener una desventaja competitiva con el resto de equipos”. En el acuerdo con el fondo se recoge que la parte que corresponde a los clubes que voten en contra quedará reservada para ellos durante tres años, por si cambiaran de opinión. Si pasado ese tiempo no se suman al acuerdo, CVC retiraría la parte proporcional a su inversión destinada a esos clubes.

Los clubes recibirán hasta un máximo de 2.100 millones, en lugar de los 2.668 previstos en un principio, debido a los votos en contra de Real Madrid y Barcelona, a devolver a bajo interés durante 40 años a cambio de algo menos del 9% de los beneficios de LaLiga en los próximos 50 años.