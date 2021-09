Asturias luce raqueta: el triplete femenino del fin de semana

La también gijonesa Julia Camblor (2006) dio la otra alegría del domingo para Asturias al ganar con autoridad el “Mutua Madrid Open”, celebrado en Sevilla. “Me hace mucha ilusión ganar este torneo por todo lo que significa. Aquí estaban las mejores jugadoras de España y hay mucho nivel. Mi objetivo era ganar, pero cuando llegas a un torneo tienes que ir partido a partido”, explicaba ayer Eugenia Menéndez, que ya había quedado subcampeona del torneo Rafa Nadal en alevín y este verano se proclamó Campeona de España de dobles en categoría infantil.

Eugenia Menéndez, que juega en el Real Club de Tenis de Oviedo, venció en cuartos a Stoney Cooks (4/6, 6/1 y 6/0), en semifinales a Charo Esquiva (1/6, 7/5 y 6/1) y en la final a Neus Torner (6/3 y 7/5). “Me vi mejor en la final, porque en los otros partidos empecé perdiendo un set. A pesar de ello, Neus Torner fue una rival muy dura”, recalca la ovetense, que ayer pudo ver a Rafa Nadal en persona por primera vez. “No pudimos hablar mucho, pero me hizo mucha ilusión que me entregase el trofeo”. Muy cerca de Eugenia estuvo Paola Piñera. La gijonesa se hizo con el triunfo en el mismo torneo, en este caso en la categoría alevín.

“Se me hizo muy raro jugar la final porque la rival es compañera mía y suelo entrenar con ella. Ya sabía cómo jugaba, pero el partido se me hizo difícil igualmente”, explica Piñera, del Grupo Covadonga. “No me esperaba para nada que Rafa Nadal nos diese el trofeo. Me sorprendió mucho porque habíamos visto a su padre y nos dijo que no iba a poder venir. Me dio la enhorabuena y me dijo que siguiese trabajando. Solo lo había visto por la televisión”, explica la joven tenista.

Piñera venció a Nahia Sánchez (6/3 y 6/1) en cuartos, a Vega Aguilar en semifinales (6/4, 4/6 y 6/0) y a Carla Vázquez en la final (7/5 y 6/3). Vázquez entrena habitualmente con Piñera en el Centro de Alto Rendimiento de Barcelona Carles Ferrer-Salat, a donde acude la gijonesa cuando se lo permiten los estudios.

Julia Camblor completa el fin de semana de oro para Asturias. La gijonesa, que también se entrena en el Grupo Covadonga, venció en Sevilla el “Mutua Open Madrid” y ayer mismo ya estaba en la carretera para jugar hoy otro torneo en Barcelona.

“Creo que jugué bien e intenté estar muy centrada desde el primer momento. En las semifinales perdí el primer set, pero luego me pude recomponer”. Camblor venció a Paula García del Rey en cuartos (6/2 y 6/1), a Lucía Yecora en semifinales (6/7, 6/1 y 6/2) y a Paula Moreno en la final (6/1 y 6/0).