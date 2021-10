La historia de Pablo Villar, el técnico asturiano en la Liga Eslovaca

El asturiano conoció ayer a la que será su nueva plantilla. El reto es total: el Pohronie va el último clasificado de la Liga. Villar asume el reto tras la destitución del técnico anterior, Gergelya Geriho. Stefan Zatko, director deportivo del club, asumió el banquillo de forma interina en las últimas semanas antes de la llegada de Villar. El asturiano es el primer español en la historia de la Primera eslovaca y el primer extranjero en el Pohronie.

“Me he encontrado una buena plantilla. Hay una mezcla interesante entre jóvenes y veteranos”, explica. El asturiano se comunicará con los jugadores en inglés. “Es una ventaja. Estuve en Ucrania y allí teníamos que usar un traductor. Eso pesa para la gestión de una plantilla”.

Villar puede presumir de una larga experiencia en los banquillos tras retirarse como jugador en el Ribadesella. Era portero. Como técnico principal entrenó al Luarca, al Tineo y al Urraca. Despuntó y llamó la atención de varios técnicos siendo asistente de Fabri (y luego Antonio Calderón) en el Huesca, en el Lorca y en el Karpaty ucraniano. Entre medias trabajó en el fútbol chino para la Liga y su última experiencia fue precisamente en Asia: segundo entrenador del Qingdao Jonoon. “La verdad es que no he parado, pero esta oportunidad me parece muy valiosa y un buen reto como profesional. Estoy muy contento, mi mujer fue la primera que me animó a aceptar. Hay oportunidades que tienes que coger sí o sí”. Villar recalca que el proyecto del club eslovaco le convence. “Me mostraron ambición y ganas de hacer las cosas bien. Con eso me bastó”, remata Villar, hijo de Víctor Villar Pis, conocido autor de libros de montaña. “Mi padre está muy contento por mi fichaje”.