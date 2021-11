Montañismo: Zigor Egía y su aventura en Groenlandia “en una cáscara de nuez”

Zigor Egía (Amurrio, 1975) fue el plato fuerte y el encargado de cerrar la XVII edición de la Semana de Montañismo “Ciudad de Oviedo”. Lo hizo con la proyección del documental “Expedición Groenlandia”, en el que dio cuenta de su aventura: cruzar desde Islandia el estrecho de Dinamarca para alcanzar la costa este de Groenlandia en un velero de once metros, el “Iorana”, construido en Bélgica en 1979, con la intención de escalar montañas vírgenes. Egía, destacado alpinista, reconoce que tenía “la espinita clavada de combinar el mar con la montaña. Era algo que rondaba en mi cabeza y en 2019 surgió esa posibilidad”. Acompañado de tres alpinistas, Vicente Castro, dueño y capitán del barco, Aurelio Sanz Esteban y Pablo Martín, emprendió una aventura que duró veinte días para conseguir un objetivo tras una ruta no exenta de muchas dificultades. Partieron del puerto de Reikiavik (Islandia). “Lo pasamos muy mal”, recuerda Egía, que asegura: “Pasé miedo y momentos muy difíciles. Las olas eran de cinco metros y a mí me parecían muy grandes. El barco se escoraba, nos mareamos…”.

Tras superar las malas condiciones meteorológicas, llegaron a Groenlandia, “pero mucho más al norte de lo que teníamos previsto y sin referencias. Nos tocaba improvisar para escalar dos cumbres, la segunda de ellas que nadie había escalado y que bautizamos con el nombre del velero, ‘Iorana Peack’”. No obstante, para Egía la aventura no fue esa escalada sino “cruzar el estrecho. Para unos marineros de agua dulce fue todo un logro, una experiencia increíble durante veinte días en los que no vimos a ninguna persona, ni barco”. En ese sentido, Egía destaca el papel esencial que juega la convivencia. “Estuvimos dieciocho días en un barco de once metros de eslora, en una cascarita de nuez, cuatro personas. La cima de esta aventura fue la gran experiencia que pasamos y volver más amigos”. Egía reconoce que al igual que en la montaña en el mar se pasan momentos muy difíciles, aunque señala que “en la montaña te puedes ir a dar un paseo, en el barco no”. A pesar de todo no tiene dudas al asegurar que repetiría la aventura: “Es dura, pero después de dos años puedo decir que volvería a hacerla. Navegación y alpinismo son dos cosas que casi nunca van asociadas, pero al final la esencia de las dos es la aventura. Para mí fue la guinda del pastel”. Esta conferencia estaba prevista para el año pasado, pero la pandemia obligó a la cancelación de la Semana de Montañismo, pero Zigor Egía mantuvo su compromiso con la organización. Entre sus próximos proyectos destaca que en enero se irá a una semana a escalar hielo en Noruega y en marzo tiene previsto ir al Ártico finlandés junto con su amigo asturiano Manolo Taibo.