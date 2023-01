El UP Langreo empieza 2023 con la mente limpia y con la convicción de que el equipo está capacitado para salir de los puestos de abajo de la clasificación y lograr la permanencia. Así, al menos, lo espera su entrenador, Javi Vázquez, que afronta con optimismo el encuentro del domingo (17:00 horas) en Ganzábal ante el Palencia Atlético. «La de esta semana es la mejor oportunidad que tenemos para conseguir esa victoria e intentar cambiar la dinámica para que el equipo crea en que puede conseguir más triunfos de los que ha conseguido hasta ahora», dijo el técnico madrileño en la rueda de prensa previa.

Además, el entrenador del UP Langreo tiene claro que es en su campo donde se van jugar la permanencia: «Es vital, es aquí donde tenemos que sacar yo diría que un 70% de los puntos que necesitamos para conseguir la permanencia, el partido ante Arenteiro nos marcó la línea que tenemos que seguir», añadió. Para lograrlo tendrán que empezar por superar a un Palencia que Vázquez define como «un equipo con muchos recursos a nivel ofensivo, que no es previsible, y eso al final le hace un equipo complicado». El técnico del Langreo asegura a su vez que el parón les ha servido para «trabajar sin la presión de la competición y poder incorporar ciertas cosas no solo en lo táctico, también en lo mental y en la interpretación de los meses que nos quedan por delante».

Óscar Fernández deja de ser jugador del Langreo. El delantero gijonés Óscar Fernández se desvincula del Langreo después de haber disputado 12 partidos, cuatro de ellos como titular, en los que ha anotado un gol.