1-2: Trabajada victoria del Marino

Los visitantes empezaron a sentirse más cómodos sobre el verde tras el priemr gol local y tuvieron alguna que otra llegada de peligro al área de Brais. Prado efectuó un pase al vértice del área, donde recibió el esférico Vanderson y el delantero del conjunto local puso las tablas con una espectacular chilena. Bien entrada la segunda parte, no se hizo esperar más el gol de la victoria de los visitantes. Matador consagró una perfecta asistencia para que Luis Nuño efectuara un disparo que entró rozando la escuadra de la portería de Brais.

"Nos vamos muy contentos"

Manel Menéndez, entrenador del Marino, destacó el buen papel que hicieron los suyos: "Nos vamos muy contentos, no solo por el resultado, pero sobre todo, de como hemos sido capaces de llevarnos los tres puntos cuando habíamos empezado el partido perdiendo". Menéndez fue consciente de que sus pupilos no entraron bien sobre el verde del Anxo Carro. "Sabíamos que tendríamos que correr detrás de ellos si no hacíamos las cosas bien, pero hicimos los deberes", sentenció.