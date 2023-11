Disgusto del Covadonga ante el Cayón

No ha sido la semana ideal para el Covadonga. Primero cayó en Copa del Rey ante el Dépor y ayer se llevó un palo importante en su visita al Fernando Astobiza ante el Cayón.

Después de un arranque de partido muy prometedor de los ovetenses, superiores durante el primer cuarto de hora, llegó el 0-1. Algo que llenó de moral a los muchachos entrenados ayer por Ricardo Rodríguez. Tras una mala salida de balón del Cayón, un robo de Vicente y una gran jugada de Ariel, que rompió la cintura a un viejo conocido del fútbol asturiano como Mier, este se la puso en bandeja de plata para que Vicente anotara, aunque finalmente fue Riki quien, en propia meta, acabó marcando. Una felicidad efímera. Solamente diez minutos después, tras un contragolpe muy bien ejecutado por parte de los gualdinegros que finalizó Cañizo, en el primero de sus dos goles, se puso la igualada en el marcador. A partir de ahí, el Cova se vino abajo. Las oportunidades de gol llegaban, pero todas eran en la misma portería. Los locales encontraron petróleo por su banda izquierda cada vez que iniciaban un ataque.

Tras el descanso llegó la primera acción polémica. Tras un balón dividido, Asier fue expulsado por una falta clara y dejó a su equipo con uno de menos. El Cayón metió entonces una marcha más, pero se precipitaba una y otra vez sin llegar hasta la portería visitante. Luis Fernández agitó el árbol e hizo cambios. Algo que mejoró indudablemente las prestaciones de los suyos. Más calmados y con mucha más paciencia llegó una ocasión muy clara en las botas de Cañizo, que desperdició un balón muerto en el punto de penalti para haberse puesto en ventaja. Sin embargo, cinco minutos después, al propio ariete aurinegro lo agarró Trabanco en el interior del área y el colegiado no lo dudó: penalti y segunda amarilla para el defensor asturiano.

El nueve cántabro, sin duda MVP del encuentro, transformó la pena máxima para el delirio de los suyos que veían como el Cayón tenía más cerca que nunca su primer triunfo en Liga. Con el Cova volcado en ataque en busca del empate, un contragolpe dirigido por Héctor Alonso terminaba en los pies de Dani Salas, que con un derechazo cruzado batió a Buru, poniendo el definitivo 3-1.

Ricardo: "Para mí no es penalti"

Ricardo Rodríguez dirigió ayer el Covadonga ante el Cayón por la sanción de Manolo Simón y tras el encuentro valoró la derrota del equipo ovetense. "Es cierto que entramos muy bien al partido, quizás mejor que el Cayón, pero los problemas defensivos los aprovecharon ellos a la perfección para generarnos mucho peligro. Tras el paso por vestuarios intentamos corregir algunas cosas, cambiar un par de posiciones sin mover el banquillo y parecía que estábamos más asentados en el campo", aseguró. Rodríguez puso el foco además en el arbitraje. "A mí, personalmente, no me parece como para pitar penalti esa acción. Desde mi posición se puede ver que el agarrón es mínimo y todos los que estábamos en el banquillo tenemos muy claro que no era penalti", dijo, sobre una de las acciones claves del partido que acabó en derrota del Covadonga.