Este es el calendario del Alimerka Oviedo Baloncesto hasta el fin de la primera vuelta: las claves de la tranquilidad

Mientras el fútbol se toma una pausa navideña, el ritmo en el baloncesto profesional sigue frenético, sin apenas tiempo para recapitular ni lamerse las heridas. La LEB Oro afronta las cuatro jornadas finales de la primera vuelta, claves para que el Alimerka Oviedo sepa si puede vivir con relativa tranquilidad lo que resta o va a estar condenado a mirar constantemente por el retrovisor. Este es el calendario que le espera al OCB: visita al Lleida el viernes 22, recibe al Valladolid el sábado 30, viaja a Cáceres el domingo 7 de enero y acoge en Pumarín al Alega Cantabria el sábado 13 de enero. A tenor de lo visto hasta ahora, Cáceres y Cantabria lucharán por la permanencia, lo que redobla la importancia de estos duelos.

Si acabara ahora mismo la competición, el equipo ovetense sería el último en entrar en los play-offs de ascenso a la ACB, ya que es noveno con un balance de seis victorias y siete derrotas. Sus a priori inesperados, pero convincentes, triunfos ante San Pablo Burgos, Estudiantes, Fuenlabrada y Betis se unieron a los que consiguió frente a Ourense y Clavijo para mantener, de momento, una posición desahogada.

La clasificación invita a la sonrisa, pero no así la situación de la plantilla, asediada por las bajas en la misma posición, la de creador/manejador. Primero cayó Duscak, que previsiblemente no reaparecerá hasta mediados o finales de enero, y luego Amarante, al que no se le espera hasta dentro de algunos meses. Sin ellos, el OCB consiguió ganar en la pista del Betis, liderado por un inspirado Josep Pérez... que se añadió enseguida a la lista de lesionados.

Las penurias obligaron al club a moverse rápido y, así, se incorporó Adrián Chapela, que con apenas un par de entrenamientos debutó con galones en la pista del Alicante. El gallego está llamado a ser el base titular todavía algunas semanas, mientras Josep Pérez sigue un tratamiento conservador para no dañar más su rodilla, pero el club confía en poder contar con el valenciano en los duelos ante Cáceres y Alega.

Nada de esto es excusa para el capitán del equipo, Marc Martí, que subraya: "hay que competir todos los partidos al cien por cien, y los que tenemos marcados ante esos rivales directos no hay que competirlos, hay que ganarlos. De momento toca Lleida, una cancha complicada con un equipo que está jugando muy bien. Sobre todo, los de casa hay que ganarlos". En la cabeza del catalán están las derrotas en Pumarín con Melilla y Menorca.

Martí avala además a Chapela. "Ya jugué con él y lo conozco muy bien, es un chico que se intenta integrar lo más rápido posible y parece que lleva aquí tres meses. Estamos muy contentos de que esté aquí", apunta el interior.