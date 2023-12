Un gijonés que pasó de jugar al fútbol a conquistar Europa como culturista

Lo suyo era el fútbol. Víctor González Fernández (Gijón, 1980) fue portero en la cantera del Sporting, pasando después por clásicos del balompié regional como el Avilés Industrial, el Titánico, el Berrón o el Condal, entre otros. A los 37 años colgó los guantes y fue entonces cuando empezó a "hacer pesas en el gimnasio un poco más en serio". Tanto, que hace unas semanas se proclamó campeón de Europa en el Olympia Hércules celebrado en Estoril dentro de la categoría profesional. Fue el resultado de "dos últimos años de mucho esfuerzo y sacrificio".

"Era un título importante este año, en el que viví prácticamente mi debut en la liga profesional", explica Víctor González. Este gijonés dedicado al mundo de la nutrición y la preparación deportiva buscaba dar un paso dentro de lo que ha sido una progresión meteórica. "Antes en el fútbol no estaba tan normalizado lo de prepararse en el gimnasio. Cuando lo dejé tomé la decisión de hacer un poco más de pesas. En un año estaba compitiendo en el campeonato de Asturias de culturismo. Y después de verme ahí, me dije: ‘¿qué es lo siguiente’?", detalla. Era 2018 y lo que estaba por venir pocos lo imaginaban.

"Competí y gané títulos en amateur, lo que me dio acceso al carné profesional en 2021. Entonces no me vi con capacidad de poder aspirar a victorias, así que me dediqué a prepararme hasta este año, en el que hice un quinto puesto en el Mundial, e iba a Portugal a intentar ganar después del que consideraba un mal resultado", explica quien es ahora uno de los miembros del equipo Nutripo Vitality, a las órdenes de su preparador personal, Guillermo Suárez. En el gimnasio Dream fit de Gijón es fácil encontrarle cuidando su puesta a punto de cara al siguiente reto.

Los éxitos no han parado de llegar desde que Víctor González se adentrara en el mundo del culturismo en 2018. Tres años después empezó a subirse al podio para convertir en gesto en una constante. En 2021 terminó como campeón de España amateur, a lo que sumó el triunfo en el campeonato de Míster Universo disputado en Hungría en esa misma categoría. Después llegaría una primera cita en Estoril donde se coronaría como campeón absoluto del Europa Olympia Hércules amateur, lo que le acreditó como ganador del carnet profesional.

El hambre de seguir creciendo en este deporte le llevó a ir a más. En 2023 ha sido uno de sus años más dulces en el culturismo. El gijonés terminó quinto en el campeonato de Míster Universo ya en división profesional, a lo que ha asumido recientemente su celebrado título en el campeonato de Europa Olympia Hércules profesional. Todos, recalca, "costeándome de mi bolsillo los gastos, que no son pocos. En este deporte necesitamos más visibilidad y patrocinadores", reclama. Tiene en mente nuevos proyectos. "Compito dentro de la Federación Wabba, y mi idea es poder dar el salto a la NPC, la famosa en la que los campeonatos de Míster Olympia se disputan en Las Vegas. Sólo formar parte de su liga profesional sería ya un éxito", concluye el gijonés.