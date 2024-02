Comienza el segundo cuarto. Guille Mulero anota para el Melilla y pone el marcador 23-28, todavía con ventaja para el Alimerka Oviedo Baloncesto. Tras la canasta, Josep Pérez sube el balón, se lo pasa a Chapela, que se lo devuelve, Josep se lo da a Cosialls, que está en la esquina, éste no encuentra posición de tiro ni opción de ir a canasta y se la vuelve a dar a Josep. El base valenciano toma la determinación de ir a canasta y en la penetración encuentra a Martí en buena posición, le pasa el balón y el capitán del OCB anota dos puntos. Los colegiados así lo señalan y Mario Delas, del Melilla, saca de fondo. Esta canasta se produjo cuando quedaban 9:36 minutos de jugarse del segundo cuarto. El juego sigue y en la televisión el marcador es 23-30, ya que han contado la canasta de Martí. Pero no fue así.

La mesa no dio esa canasta, sino que apuntó una pérdida del OCB, por lo que en el marcador del pabellón de Melilla no se añadieron los puntos y unos instantes después la retransmisión de la LaLiga+ restó esos dos puntos al equipo de Oviedo. El error es evidente, pero las protestas del banquillo del equipo asturiano al descanso no sirvieron para que se corrigiera el fallo. El OCB siguió con dos puntos menos hasta el final (84-81) y el marcador nunca incluyó esa canasta. Lo que hubiera sucedido con esos dos puntos es algo imposible de saber, pero el hecho es que con dos puntos más para el OCB las acciones finales se hubieran jugado de manera diferente.

El equipo de Oviedo firmó el acta del partido bajo protesta y va a hacer una reclamación. Tiene de plazo para hacerlo hasta el martes a las 18.00 horas. El Comité de Competición se reúne los miércoles, aunque no se sabe si estudiarán este caso ya el miércoles o lo harán el siguiente. El artículo 95 del reglamento general y de competiciones de la Federación Española de Baloncesto atiende a casos como el que se produjo ayer en Melilla: "En el supuesto de que el acta oficial de un encuentro no refleje el resultado real del mismo, de modo que, a juicio del Comité de Competición, influya decisivamente o desvirtúe el resultado final, dicho Comité, siempre que el acta oficial haya sido firmada bajo protesta por el equipo reclamante y, en su caso, se hayan aplicado las disposiciones correspondientes de las Reglas Oficiales del Juego, podrá anular el encuentro celebrado y disponer su nueva celebración total o parcialmente".

Hay precedentes de partidos en los que ha sucedido algo similar a lo que pasó en Melilla y en los que se ha repetido el partido a partir de la jugada que no se sumó al equipo perjudicado. El más reciente en la LEB Oro es el Iberojet Palma-TAU Castelló, en la temporada 2018-19, en el que se dio un triple como una canasta de dos puntos, dejando el resultado en 49-56 en lugar del 50-56 que debía haberse visto reflejado en el marcador. En este caso fueron quince minutos los que se tuvieron que jugar. En el del partido del Oviedo, en el caso de que prospere la reclamación y se retome el partido desde ese punto (también podrían decidir repetirlo desde el inicio), serían prácticamente tres cuartos enteros, casi media hora de juego, la que se tendría que volver a jugar.