El pelotón asturiano engorda: cuatro profesionales de la región tratarán de sumar victorias en las mejores pruebas ciclistas del mundo

En las carreteras asturianas se han escrito algunas de las páginas más bellas del ciclismo español. Una región repleta de montañas, donde destacan dos de sus ascensiones más emblemáticas, Lagos de Covadonga y Angliru, que son bien conocidas por los aficionados al ciclismo de todo el mundo. Una tierra pródiga también en ciclistas, como Samuel Sánchez, el único español que se ha colgado el oro en unos Juegos Olímpicos. Y muchos más. En Limanes (Siero) nació el legendario "Tarangu" y de Asturias también son Chechu Rubiera, Dani Navarro, Santi Blanco o Benjamín Noval, entre otros muchos que hicieron del pelotón de corredores asturiano uno de los más importantes del país.

Lo bueno es que esas generaciones que fueron pasando tienen relevo en la actualidad. Cuatro asturianos serán profesionales en el pelotón internacional esta temporada y dos de ellos, Pelayo Sánchez e Iván García Cortina, lo harán en un equipo de la máxima categoría como el Movistar Team. LA NUEVA ESPAÑA se ha encontrado con tres de ellos –Pelayo Sánchez, Sinuhé Fernández y Samuel Fernández–, después de que se entrenaran juntos por las rampas de El Cordal. Iván García Cortina, en ese momento en Italia, atendió a este periódico por teléfono. Los cuatro tienen muchas ilusiones depositadas en esta campaña, que no ha empezado nada mal para ellos.

Pelayo Sánchez (Tellego, Ribera de Arriba, 2000) se estrenó con el Movistar Team después de años en el Burgos BH y lo hizo ganando la Challenge de Mallorca. "Es todo nuevo, esto es como pasar a jugar en un equipo de Champions, se nota en el control de la nutrición, en las concentraciones, en la experiencia de los compañeros...", explica este ciclista que logró su primera victoria como profesional el año pasado ganando en la calle Uría de Oviedo en la Vuelta a Asturias.

A medio plazo tiene el Tour de Los Alpes y a medio su objetivo es hacerse "un hueco para ir al Giro y en función de eso va a estar que pueda ir o no a la Vuelta a Asturias", explica. Tras un inicio de temporada loco, con viajes continuos, ahora puede disfrutar de unos días de descanso en casa: "Tenía ganas de estar en Asturias", reconoce. Y más aún si puede entrenarse con colegas de la región: "Vienen buenos ciclistas en Asturias, a ver si para hacer esta foto en 4 ó 5 años tenéis que utilizar un objetivo con más campo", bromea el escalador.

Sinuhé Fernández (Brañes, Oviedo, 2000) está en su primer año como profesional y lo hace en las filas del Burgos BH. En estos momentos prepara la Volta a Cataluña, donde coincidirá con Samuel. También él considera que por detrás viene pisando fuerte una generación que se les puede sumar en breve: "En sub-23 hay chavales que prometen, Jorge González, Hugo de la Calle... son gente que está caminando muy bien, pero necesitan equipos donde ir", explica.

Él se considera "un corredor de vueltas por etapas, subo bien, recupero bien de la fatiga, me gustan ese tipo de vueltas". Tras sus inicios en el Ciudad de Oviedo pasó al Lizarte, donde estuvo cuatro años, el pasado lo completó en el Cortizo gallego y ahora agradece "la confianza que me ha dado el BH, me han dado mucho calendario y de lo mejor".

Samuel Fernández (Celles, Siero, 2003) es el más joven de los tres y se estrena como profesional en el Caja Rural. Aún no se termina de creer todo lo que le está sucediendo: "Estoy corriendo con gente que veía por la televisión, va todo muy rápido, en España hay mucho cambio de amateur a profesional, yo nunca había corrido tanto", reconoce. Asegura que le está "costando arrancar", pero agradece la tranquilidad que le dan en el equipo.

Como ciclista se define como "escalador": "Supuestamente cuanto más duro y más largo es un puerto mejor para mí, es lo que se me da mejor, peso 59 kilos". No solo es precoz en su paso a profesionales, también lo fue en sus inicios: "Empecé con 3 años, mi padre nunca pudo hacer ciclismo porque mis abuelos trabajaban mucho, pero le gustaba y lo tenía dentro, de mayor empezó a hacer cicloturismo y tanto mi hermano como yo empezamos muy pequeños". Pasó por la Academia MMR, que está ayudando a encauzar a muchos talentos asturianos, luego ingresó en el filial del Caja Rural y tras una gran temporada amateur dio el salto a profesionales: "Con lo que viene por detrás, en 4 ó 5 años igual somos el doble".

García Cortina, a por las Clásicas

Tras la retirada de Dani Navarro, Iván García Cortina (Gijón, 1995) es ahora el veterano del pelotón asturiano. El habilidoso y rápido corredor coincide este año con Pelayo Sánchez en el Movistar Team, pero el ajetreado calendario que tiene ha provocado que la coincidencia sea escasa. "Estoy en casa ocho días", comenta sobre lo duro de una temporada ciclista. Este año para Iván García Cortina está muy centrado en las Clásicas, esas carreras de un día que tan bien se le dan. En lo que ha corrido esta temporada ha hecho buenos puestos que demuestran que llega bien preparado para la primavera, donde se concentran muchas de esas pruebas. "Me estoy encontrando súper bien, estoy haciendo buenos puestos en carreras World Tour y la verdad es que estoy orgulloso", dice. La Vuelta a Asturias no entra este año en sus planes y coincide con una etapa de la temporada en la que le toca hacer un descanso: "A esas alturas llevaré muchos días de competición". En cuanto a la llegada de Pelayo al equipo, reconoce que "está guay": "En el staff también hay muchos asturianos, entre masajistas, mecánicos, preparadores, estamos como en casa". De su nuevo compañero asegura que lo está haciendo "muy bien y sé que está contento por haber pasado a un equipo más grande". En su caso, los objetivos para esta temporada pasan por "conseguir victorias y ayudar a los líderes, que es algo que también me gusta, pero sobre todo aprovechar las oportunidades que tenga", añade. Con Sinuhé y Samuel Fernández ya se ha entrenado "alguna vez" y del pelotón regional espera lo mejor: "Asturias siempre fue una buena cantera y con lo jóvenes que son estos chavales seguro que van a estar peleando pronto por hacer cosas; los jóvenes cada vez van más rápido", concluye el clasicómano asturiano.