La Asturiana pone en marcha su propio protocolo de protección al menor

"La Federación Asturiana de Fútbol cuenta con algo más de 28.000 licencias. Dos tercios son menores". El dato lo compartió ayer José Ramón Cuetos Lobo, presidente de la territorial, para poner en contexto el valor de la puesta en marcha de un programa "pionero". La Asturiana presentó el "Protocolo de bienestar y protección a la infancia y adolescencia frente a la violencia", iniciativa en pleno desarrollo a través de un convenio con la Universidad de Barcelona y Asturias AEBE.

Paralelamente a la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI), la Federación Asturiana ha desarrollado su propio protocolo "pensado por y para el fútbol, pero abierto a trasladarlo a otros deportes". El objetivo, como subrayó Ramón Flecha, sociólogo y fundador del Centro de Investigación en Teorías y Prácticas que superan las Desigualdades, es crear "entornos seguros" alrededor del fútbol y para todos los estamentos que participan.

"Solo desde el lenguaje de la ética no lo podemos conseguir. Sólo sabiendo lo bueno o lo malo, no lo podemos conseguir. Se necesita añadir el lenguaje del deseo, no que solo se sepa lo bueno y lo malo, sino que se desee", explicó Flecha, para adentrarse en los pilares básicos sobre los que construir este protocolo.

"Hay que actuar sobre lo presencial y sobre lo online. Crear una metodología sobre cómo se actúa y se identifican, por ejemplo, posibles víctimas", continuó. "Necesitamos a las familias y a sus iguales, para generalizar todo eso. Prevenir antes que intervenir. A ver si vaciamos los casos para que no sea necesario penalizarlos. Esto es para proteger a todos y todas", enfatizó.

Flecha estuvo acompañado por Pilar Fernández, presidenta de Asturias AEBE, quien puso en valor la importancia de "proteger a los niños partiendo de evidencias científicas". Nuria Delmiro, vocal de la Federación Asturiana, adelantó la voluntad de acompañar este protocolo con "campañas de sensibilización para la prevención y detección precoz de violencia o acoso en el deporte".